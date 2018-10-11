CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, çiftçilerin bütün prim destekleri ve alacaklarının acilen ödenmesini istedi.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Yargı sürecine eleştiride bulunan Sarıbal, "Mağdurların bir kez daha mağdur edildiği bir süreci yaşadık." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı et ithalatına tepki gösteren Sarıbal, ithalat şartnamesinin ve ihale şeklinin şeffaf olmadığını söyledi.

Sarıbal, "300 tır et ne demek? Bu 300 tırla 10 kilo ette getirirsiniz, 10 bin ton ette getirirsiniz, böyle bir ihale yapılabilir mi? Şartnamede sığır eti diyor, hangi denetim mekanizması var." diye konuştu.

Bakanlığın 10-12 saatlik bir süre için ihale açtığını ve bu sürede şartların tamamlanmasının imkansız olduğunu ifade eden Sarıbal, "Belli ki adrese teslim bilinen bir şirkete ihale pas edilecek." iddiasında bulundu.

İhaleyi bir milletvekili yakınının kazandığı yönünde bilgiler olduğunu da ileri süren Sarıbal, "İhaleyi alan şirket neden açıklanmamaktadır? Hangi fiyatla yapıldı, bu et alındı mı alınmadı mı? Kaç ton gelmiştir?" sorularına acilen cevap beklediklerini dile getirdi.