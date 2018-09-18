Et ve Süt Kurumunun, Kurban Bayramı sonrasında pazarlarda satılamayan hayvanları aldığını hatırlatan Sarıbal, "Sayın Bakan, iktidar, 16 yıldır neden yapmadınız bunu? Bunu niye yapıyorsunuz? Sadece şunun için, o ithalat sopası döndü, kendi iktidarını, kendi yarattığı zemini dövmeye başladı." diye konuştu.

Türkiye'nin son 16 yılda 32 milyon dönüm arazisini kaybettiğine, bu arazilerin ekilmediğine dikkati çeken Sarıbal, bunun nedeninin, iktidarın kötü politikaları nedeniyle üretim maliyetlerinin yükselmesi olduğunu savundu.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gıda ve tarımın bir ülkenin stratejik alanları olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Türkiye'nin her tarafında bir ay sonra ekimler başlanacak. Tohuma acil destek, tarımda kullanılan mazota ve ilaca indirim gerekli. Gelecek sene buğdayı kaça alacağınızı söyleyin ve Toprak Mahsulleri Ofisine alım garantisi verdirin. Bunları yapmazsak ekim azalacak." dedi.

Konuşmasında şarbon hastalığına dikkati çeken Sarıbal, hastalıkla ilgili ne özel ne kamu hastanelerinden bilgi alınamadığını, herhangi bir açıklamanın yapılmadığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türkiye'nin Sudan'da kiraladığı araziye ilişkin Çin ve Fransa'dan örnek vererek "Biz, ufku açık bir iktidarız, o yüzden Sudan'a gittik" açıklamasında bulunduğunu aktaran Sarıbal, "Sayın Bakan, Fransa'ya ve Çin'e sorar mısınız kendi topraklarında ekilecek yer varken ekmiyorlar mı? Kendi topraklarında su, güneş, insan, teknoloji varken, kendi topraklarında üretmeyip başka yerlerde mi üretiyorlar?" diye sordu.

Suriyelilere, üretimde çalışmaları için eğitim verilecek olmasını da eleştiren Sarıbal, 1,5 milyon mevsimlik işçinin yerine ucuz emek olarak Suriyelilerin ikame edileceğini, bunun başka ülkelerin de Türkiye'ye insanların geleceğini gösterdiğini belirtti.

- "Hangi değerlere kiraya verilecek"

Sarıbal, 2002'den bugüne kadar 189 milyar dolarlık tarımsal ithalat yapıldığını dile getirerek, buğday, arpa, mısır, ayçiçeğinin Türkiye'de üretilmesine rağmen, kolay yol olan ithalatın seçildiğini savundu.