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CHP'li Adıgüzel: "Fındık Piyasası Denetleme Kurulu kurulmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 15:54 | Son Güncelleme

CHP'li Adıgüzel: "Fındık Piyasası Denetleme Kurulu kurulmalı"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bir İtalyan firmasının, Ordu'da günlük 500 ton kapasiteli robotik fındık kırma ve stratejik depolama tesisi kurmaya hazırlandığını belirterek, "Rekabet Kurulu, Karadeniz'e gelip bu rezalete son vermeli ya da derhal enerji piyasasındaki EPDK, bankacılık alanındaki BDDK gibi Fındık Piyasası Denetleme Kurulu kurulmalıdır." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te beraberinde partisinin Karadeniz bölgesi illerinden milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, tarım ürünleri ihracatının ilk sırasında yer alan fındığın, yaklaşık 7 milyon kişinin ekmek kapısı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, hamallığını yaparak 2 milyar dolar kazandığı fındıktan, bir İtalyan firmasının 15-20 milyar dolar kazandığını dile getiren Adıgüzel, fındık fiyatının yıllar içinde sürekli eriyerek üretici aleyhine gerilediğini savundu.

Bu İtalyan firmasının, fındık sektörünün her alanında üretici aleyhine fiyat oluşturduğunu ve ülkede tekel olma noktasında faaliyetlerde bulunduğunu ileri süren Adıgüzel, "Bu İtalyan firma şu ana kadar 40 bin üreticiyle sözleşme yaptı. Tarlada, çikolata sanayisinde zaten var. Şimdi de kırma sektörüne, natürel fındığa, tüccarlığa, vagonculuğa soyunmaktadır." diye konuştu.

Adıgüzel, her sezon öncesi rekolte oyunları yapan İtalyan firmasının, fındığı başka yerlerde yetiştirmek için Gürcistan, Balkanlar, Şili ve Arjantin'de fındık diktiğini ancak yetiştiremediğini şimdi ise fındığın ana vatanı
Türkiye'ye göz diktiğini söyledi.

Bu firmanın, yerli iş birlikçileri olduğunu iddia eden Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde İtalyan firmasından bir yetkili, Cumhurbaşkanlığının ilgili birimine gittikten sonra Cumhurbaşkanlığından bir yetkili Ordu'ya gelerek, bu firma adına 60 dönüm arazi arıyor. Günlük 500 ton kapasiteli robotik kırma ve stratejik depolama tesisi kurmaya hazırlanıyor. Bu şekilde bu firma yalnızca kendi çikolata sanayisinde kullanacağı fındığı değil tüm Karadeniz'in fındığını kırıp, natürel kuru yemişlik fındığın da tekeli haline gelecek hatta diğer sanayiciye de fındık tedarikçisi haline gelecek."

Adıgüzel, kurulması planlanan tesiste istihdam olmayacağını, böylece yalnızca Ordu'da 10 bin kişinin işsiz kalacağını öne sürdü.

Yabancı yatırımcının, ülkeye ancak o sektörde eksiklik varsa girmesi gerektiğine işaret eden Adıgüzel, "Güya fındık serbest piyasada. Serbest piyasa falan yok, piyasa serbestliği var. Kural, denetim yok. Rekabet Kurulu, Karadeniz'e gelip bu rezalete son vermeli ya da derhal enerji piyasasındaki EPDK, bankacılık alanındaki BDDK gibi Fındık Piyasası Denetleme Kurulu kurulmalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

Kurulması planlanan robotik tesise karşı olduklarını vurgulayan Adıgüzel, "Fındık kaderimiz, alın terimiz. Fındık yalnızca bizim değil Türk tarımının, Türkiye'nin namusudur." diye konuştu.

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