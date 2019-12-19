CHP'li Adıgüzel: "Fındık Piyasası Denetleme Kurulu kurulmalı"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bir İtalyan firmasının, Ordu'da günlük 500 ton kapasiteli robotik fındık kırma ve stratejik depolama tesisi kurmaya hazırlandığını belirterek, "Rekabet Kurulu, Karadeniz'e gelip bu rezalete son vermeli ya da derhal enerji piyasasındaki EPDK, bankacılık alanındaki BDDK gibi Fındık Piyasası Denetleme Kurulu kurulmalıdır." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te beraberinde partisinin Karadeniz bölgesi illerinden milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, tarım ürünleri ihracatının ilk sırasında yer alan fındığın, yaklaşık 7 milyon kişinin ekmek kapısı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, hamallığını yaparak 2 milyar dolar kazandığı fındıktan, bir İtalyan firmasının 15-20 milyar dolar kazandığını dile getiren Adıgüzel, fındık fiyatının yıllar içinde sürekli eriyerek üretici aleyhine gerilediğini savundu.

Bu İtalyan firmasının, fındık sektörünün her alanında üretici aleyhine fiyat oluşturduğunu ve ülkede tekel olma noktasında faaliyetlerde bulunduğunu ileri süren Adıgüzel, "Bu İtalyan firma şu ana kadar 40 bin üreticiyle sözleşme yaptı. Tarlada, çikolata sanayisinde zaten var. Şimdi de kırma sektörüne, natürel fındığa, tüccarlığa, vagonculuğa soyunmaktadır." diye konuştu.