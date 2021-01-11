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Osmaniye'de CHP'li Belediye Başkanına tahralı saldırı

11.01.2021 08:22 | Son Güncelleme:
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Osmaniye'de CHP'li Belediye Başkanına tahralı saldırı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, “10 zeytin fidanı ile 1 öğrenci destek” kampanyası kapsamında zeytin fidanı diken işçileri ziyareti sırasında A.G. isimli şahıs tarafından tahralı saldırıya uğradı.

Düziçi İlçesi Yarbaşı Belediyesi “10 zeytin fidanı ile 1 öğrenci destek” sloganı ile öğrencilere destek kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında zeytin fidanlarını diken işçileri ziyaret eden Başkan Mustafa Kaynar iddiaya göre A.G. isimli şahsın tahralı saldırısına uğradı.

Olay yerinde bulunan vatandaşların araya girmesiyle saldırıdan yara almadan kurtulan Başkan Kaynar kontrol amaçlı Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başkan Mustafa Kaynar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, saldırıyla ilgili partisinin il başkanlığının sosyal medya hesabından bir kınama mesajı yayımladı. Aşık mesajında, “Yarbaşı Belediye Başkanımız Mustafa Kaynar’a zeytin ağacı ekimi yapan işçileri ziyareti sırasında belde sakinlerinden olduğu belirtilen A.G isimli bir şahıs tahralı saldırıda bulundu. Olay yerindekilerin araya girmesiyle saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun der yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum” görüşlerine yer verdi.

CHP’li Belediye Başkanına tahralı saldırı

(İHA)

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