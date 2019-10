CHP'li belediye başkanları İzmir'de toplanacak

'CHP’Lİ BELEDİYELERE KAMU KAYNAKLARI KAPALI'

CHP’li belediyelerin baskı altında olduğunu söyleyen Torun, "Şu anda CHP’li belediyelerin dışında hiçbir yerde müfettiş bulamazsınız. CHP’li belediyelere tüm kamu kaynakları ve imkanları kapalı. Maalesef şu anda geçmişte olduğu gibi bugün de o ayrıştırıcı dili ve anlayışı her alanda ve her yerde görmek mümkün. Ama biz asla şikayet etmiyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim vatandaşımız belediyelerimizin durumunu gayet iyi biliyor, belediye başkanlarımız her türlü soruna rağmen vatandaşlarımızın sorununu çözmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Detaylar

-CHP'li Torun'un açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)