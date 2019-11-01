CHP'li büyükşehir belediye başkanları İzmir'de

İZMİR (AA) - CHP'den seçilen büyükşehir belediye başkanları, İzmir'de düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir otelde yapılan çalıştayın açılışında, yürüttükleri çalışmalar hakkında konuşmanın ve deneyimlerin paylaşılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Halkın sorunlarına çözüm için hareket ettiklerini vurgulayan Soyer, şöyle konuştu:

"Yönettiğimiz şehirlerin toplam nüfusu yaklaşık 40 milyon kişiye yani ülkemizin yarısına tekabül ediyor. Bu durum, omuzlarımızdaki yükün ağırlığını artırmakla beraber, bizleri seçen vatandaşlarımızın sorunlarına ortak çözüm üretmemizi de zorunlu kılıyor. Şahsım da dahil burada bulunan 10 büyükşehir belediye başkanı olarak seçildiğimiz şehirlerde ekonomik ve sosyal sınıfı, etnik yapısı, inancı, dili, kültürü ve düşüncesi bakımından çok farklı toplumsal kesimlerin talep ve beklentilerine cevap olmakla sorumluyuz."

Yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle büyükşehir belediye başkanları olarak Ankara'da toplantıya katıldıklarını hatırlatan Soyer, orada tespit edilen yerel yönetimler komisyonuna davet edilmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.