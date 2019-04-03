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CHP'li Karalar: Yüreğir’de tüm sandıkların yeniden sayılmasını istiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

ADANA'da resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, yine resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li adayın kazandığı Yüreğir'de, tüm sandıkların yeniden sayılmasını istediklerini söyledi.

CHP'li Karalar: Yüreğir’de tüm sandıkların yeniden sayılmasını istiyoruz

Nuri PİR/ADANA, (DHA) -ADANA'da resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, yine resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li adayın kazandığı Yüreğir'de, tüm sandıkların yeniden sayılmasını istediklerini söyledi.
Zeydan Karalar, 31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili CHP Adana İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’ni açık ara farkla aldıklarını söyleyen Karalar, rakamlara göre Yüreğir’de çok az bir oy farkı bulunduğunu kaydetti. Karalar, şöyle devam etti:
“Yaklaşık 3 bin 500 olan oy farkı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine göre bin 600'e kadar düştü. Orada arkadaşlarımız oyların yeniden sayılmasını talep ettiler. Oyların tümünün sayılması gerekiyordu ancak 1. Seçim Bölgesi dışında geçersiz oyların sayılması kararı alındı. Gece saatlerinde ise alelacele sayım kararı iptal edildi. Eğer herhangi bir tereddüt yoksa, fark yeterince büyükse neden bu zorlamalara kalkışılıyor? Yüreğir’de de ufak bir problem var. Başvuruda bulunduk, sonuçları bekliyoruz.”
İlçe Seçim Kurulu’nun Yüreğir’de tüm sandıkların yeniden sayılması kararının uygulanmasını isteyen Karalar şunları söyledi:
“Barışçıl dil kullanan, tahrik ve tacizde bulunmayan bizlerin amacı kavga etmek değildi. Bundan sonra da böyle davranmak istiyoruz. Yüreğir’de tüm sandıkların yeniden sayılmasını istiyoruz. Çünkü kulağımıza bir sürü şey geliyor. CHP’nin tek derdi, kazanan kimse hakkının verilmesi. Cumhur İttifakı da Büyükşehir sonuçlarına itiraz etti. Geçersiz oylar 56 bin civarında. Bu oyların tamamı çıksa bile farkı örtmez. Ama mazbatanın gecikmesinin sebebi bu itirazdır. Sonuç değişmeyecekken bu itirazın yapılmasının başka bir anlamı yok diye düşünüyorum.”
KARACA: HAKKIMIZIN YENİLMESİNE RAZI DEĞİLİZ
Millet İttifakı’nın CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca ise seçim sonuçlarında maddi hatalar tespit ettiklerini vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Burada düzeltme talepli birinci bölgede oyların yeniden sayılmasını talep ettik. İlçe Seçim Kurulu talebimizi 5’e 2 çoğunlukla kabul etti ama gece geç saatlere kadar sayıma geçilmedi. Yüreğir’de İlçe Seçim Kurulu önünde büyük bir arbede yaşandı. Benim de içeri girmem engellendi. Ancak biz tartaklanarak da olsa içeri girdik. Sadece itirazımızın değerlendirilmesi için çabalıyoruz. Süreç devam ederken, gecenin ilerleyen saatlerinde karara itiraz edilerek, sayımın iptaliyle ilgili kararın çıktığını öğrendik. Biz de tekrar itiraz ettik ve Yüreğir’de oyların tekrar sayılması için karar bekliyoruz. Biz Yüreğir’i kazandığımızı düşünüyoruz. Bu iddiamızın gerçek olduğunu da ortaya çıkan telaştan görüyoruz. Hakkımızın yenilmesine razı değiliz. Siyasi baskılarla kazandığımız seçimin, elimizden alınmasına razı değiliz. Sonuç kimin lehine çıkarsa çıksın, bizim için kazanan odur ve başımızın üstünde yeri vardır.”
31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yüreğir'de resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Fatih Kocaispir 103 bin 646, CHP'nin adayı Kamuran Karaca 99 bin 988 oy almıştı.

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CHP'li Karalar: Yüreğir’de tüm sandıkların yeniden sayılmasını istiyoruzCHP'li Karalar: Yüreğir’de tüm sandıkların yeniden sayılmasını istiyoruz

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