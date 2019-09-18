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CHP'li milletvekilleri Adıyaman'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 16:57 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Haydar Akan, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İzmir Milletvekili Kamil Sındır Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, STK'lar ile görüştü.

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Haydar Akan, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İzmir Milletvekili Kamil Sındır Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, STK'lar ile görüştü.

CHP'li heyet ilk olarak Adıyaman Esnaf Sanatkarlar ve Odalar Birliği Başkanı Ziya Duran’ı ziyaret etti. Burada konuşan Kocaeli Milletvekili Haydar Akan, "Adıyaman'a ilk kez geliyorum gerçekten sıcak bir karşılanmayla geldik. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma sadece Adıyaman değil bu hafta içerisinde 24 ayrı kente de genel başkanımızın görevlendirmesiyle milletvekilleri heyetlerimiz olacak. Burada da 3 ve Abdurrahman Tutdere dahil olmak üzere 4 kentin milletvekilleri arkadaşlarım ile beraber sivil toplum örgütleri ve alanda vatandaşlarımızın fikirlerini alacağız" dedi.

Abdurrahman Tutdere ise isteyen herkese iletişim numaralarının açık olduğunu söyledi. Tutdere, "Adıyamanlılara ulaşmaya çalışacağız. Hemşerilerimize de buradan sizin aracılığınızla da çağrıda bulunuyorum. Görüş ve önerilerinizi bize mesaj yoluyla da whatssaptan da atabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz halkımıza açık. Bizim amacımız gerçekten mevcut durumdan ülkemize ve ilimizi kurtarma adına parlamentoda ikinci büyük parti olan CHP olarak üzerimize düşen ne varsa görevimizi en iyi bir şekilde yerine getirmektir. Bu kapsamda çalışmalarımız en iyi şekilde yerine getirilecek. Çalışma sonunda da değerlendirmeyi basınla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay da şunları söyledi: "Bugün bizleri ziyaret eden milletvekillerimize 'Hoş geldiniz' diyorum. Bizler de esnaf ve sanatkarın sorunlarını kendilerine dile getirdik. Bizim de sıkıntılarımız var. Küçük esnaf, sanatkar yıllardır kanayan bir yara haline geldi. Bunun sorunlarını vekillerimize ilettik. Bu perakende yasası sorunlarını ilettik. Adıyaman sorunlarından olan tarım sulama projelerini bir an önce meclise gündeme gelmesi konusunda kendilerine bu problemi ilettik."

CHP heyeti daha sonra Adıyaman ve Çevre iller Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek'i ziyaret ederek Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi'ni gezdi.

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