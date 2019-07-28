HABER

CHP'li Soyer'in sözlerine Sivaslılar'dan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in turizmle ilgili söylediği, "Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı.

CHP'li Soyer'in sözlerine Sivaslılar'dan tepki

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in turizmle ilgili söylediği, "Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas'ta yaşıyormuşuz gibi, sanki Bitlis'te yaşıyormuşuz gibi yaşadık" sözlerine Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın ardından Sivas Yiğidolar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Pilgir de tepki gösterdi. Pilgir, "Sivas yiğidin harman olduğu, havası sert, insanı mert, ayrıca son derece misafirperver insanların yaşadığı bir şehirdir" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in turizmle ilgili söylediği, "Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas’ta yaşıyormuşuz gibi, sanki Bitlis’te yaşıyormuşuz gibi yaşadık" sözlerine Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Başkan, talihsiz cümleleriniz bizi incitti, ancak sizi yine de Bitlis'e bekleriz" diye yanıt verdi. Başkan Soyer de sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Asla aklımdan geçmeyen bir yanlış anlaşılma yüzünden sizleri incittiysem lütfen kusuruma bakmayın" ifadelerini kullandı. Buna rağmen tartışmalar dinmedi.
Sivas Yiğidolar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Pilgir, yaptığı yazılı açıklamada Soyer'i kınadığını belirterek, şunları söyledi:
"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in turistik anlamda hak ettiği yerde olmamasının asıl sebebinin, yıllardır İzmir'de süregelen CHP zihniyetinin 25 yıldır yerel yönetimlerdeki vizyonsuz ve başarısız turizm politikası olduğunun maalesef farkında değil. Selçuklu ve Osmanlı'nın önemli şehri, milli mücadeleye ev sahipliği yapan 'Sultan şehrimiz' Sivas, birçok medeniyete beşiklik etmiş, adeta tarih kokan bir kültür mirasına sahiptir. Sivas yiğidin harman olduğu, havası sert, insanı mert, ayrıca son derece misafirperver insanların yaşadığı bir şehirdir. Ülkemizi karış karış gezen ozanların, sanatçıların, Aşık Veysellerin, Pir Sultan Abdalların, erenlerin diyarıdır. Köklü bir Anadolu kültürüne, misafirperverlik geleneğine sahiptir. Sivas, ülkemizin en değerli şehirlerinden biri olarak anılır. Hal böyleyken sultan şehrimize mesnetsiz benzetmelerle itham eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i yapmış olduğu talihsiz açıklamalarından dolayı esefle kınıyorum."

FOTOĞRAFLI

CHP'li Soyer'in sözlerine Sivaslılar'dan tepki

PARTNERKuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!Kuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!
Trabzon en güvenilir iller arasındaTrabzon en güvenilir iller arasında
Antalya'da, sağlıksız 1 ton 180 kilo midye dolmaya el konulduAntalya'da, sağlıksız 1 ton 180 kilo midye dolmaya el konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İnternetteki haberlerini gösterip haraç toplamış

Haberlerini gösterip haraç toplamış

Zeus Sunağı'nda dilekte bulunuyorlar

Turistlerin akınına uğruyor! Bez parçalarını gören...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.