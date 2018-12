CHP'li Torun: İlçeler şube haline gelecek, büyükşehirlere atama yapacaklar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Nasıl beldeler şu anda ilçelere bağlanıp mahalle olduysa, yarın da ilçeler büyükşehre bağlı şube haline gelecek. Büyükşehirlere de, belediyelere de aynı memur gibi atama yapacaklar. Artık sizin, halkın seçtikleri, halk iradesiyle gelen değil, atanan insanlar olacak" dedi.

CHP, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerine yönelik Yerel Seçimler Bölge Çalıştayı'nın sekizincisi Antalya'da gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki çalıştaya Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in yanı sıra il, ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı.

HER BÖLGEYE AYRI KAMPANYA DİLİ

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, çalıştayda partililere yönelik yaptığı konuşmasında, yerel seçimler sürecinde hem iletişim dili hem de her aday ve seçim bölgesi için ayrı bir kampanya dili oluşturulması gerektiğini belirtti. Seyit Torun, merkezi bir kampanyanın yanı sıra her adaya ve seçim bölgesine özgü bir çalışma yürütüleceğini, bütün kılcal damarlara girilmesi gerektiğini söyledi.

Akdeniz'e gelirken Atatürk'ün, "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" ifadesinin aklına geldiğini dile getiren Seyit Torun, "Biz de o hedefe ulaşmak, o mücadeleyi başarmak için çalışmak zorundayız. İnanıyorum, bu çalışmalarla Akdeniz ve Türkiye'de birçok belediyeyi kazanacağız. CHP'li, sosyal demokrat partili belediye olma gururunu ve onurunu yaşatacağız" dedi.

BM İnsan Gelişme Vakfı'nın raporuna göre, Türkiye'de en başarılı ilk 10 belediyenin CHP'li olduğunu kaydeden Torun, ilk 30'da da 20 belediyenin partileri yönetiminde bulunduğunu söyledi. Seyit Torun, Çankaya, Konyaaltı, Manavgat, Kemer, Burdur, İbradı gibi başarılı belediyelerin çalışmalarının yakınındaki il ve ilçelerde de iyi anlatılması gerektiğini belirtti.

'İLÇE BELEDİYELERİ KAPATILACAK'

Seçim sürecinde Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci ve neler yapmak istediklerini halka anlatırken sabırlı olunması uyarısında bulunan Seyit Torun, sözlerinin devamında AK Parti iktidarını eleştirerek şöyle dedi:

"Bu yapı her gün çok daha üzerimize kabus gibi çöküyor. Dün beldeleri kapattılar, yarın tekrar iktidara geldiklerinde ilçeleri kapatacaklar. Artık tek adam yönetimi bugün genelde nasıl bir uygulamaya konulduysa, tekrar bu gücü ele geçirdiklerinde ilçe belediyeler de olmayacak, onlar da şube olacak. Nasıl beldeler şu anda ilçelere bağlanıp mahalle olduysa, yarın da ilçeler büyükşehre bağlı şube haline gelecek. Yani artık yerinden yönetim değil, merkezden yönetim ortaya konulacak. Tek kişi karar verecek her şeye."

'BÜYÜKŞEHİRLERE DE MEMUR GİBİ ATAMA'

Büyükşehir belediye başkanlarının da atamayla geleceği iddiasında bulunan Seyit Torun, şunları söyledi:

"Belediyeler tamamen sarayın talimatları ve atadığı bürokratlar tarafından yönetilecek. Bakanlar Kurulu geçmişte bizim seçtiğimiz insanlardan oluyordu. Yani sizin oy, yetki verdiğiniz insanlardan oluyordu. Şimdi o bakanlar atamayla gelen sivil memurlar. Tamamen saraya bağlı, sarayın atadığı ve yetki verdiği sivil memurlar. İşte yarın yerel yönetimlerde tekrar güç haline geldiklerinde, iktidarlarını devam ettirdiklerinde, büyükşehirlere de, belediyelere de aynı memur gibi atama yapacaklar. Artık sizin, halkın seçtikleri, halk iradesiyle gelen değil, atanan insanlar olacaklar. Bu tehlikeyi görüp ona göre mücadele vermeliyiz. Yapılmak istenen tek şey; demokrasi, hukuku, özürlüğü ortadan kaldırıp, tek adam yönetimiyle, saraydan bir yönetimle bu ülkeyi idare etmek. Buna asla izin vermeyeceğiz. Onun için de 31 Mart 2019 yerel seçimleri hepimiz için çok önemli. Hep birlikte mücadele edeceğiz ve ülkemizi bu karanlık kabustan kurtaracağız. Kışın sonu bahar, Lale Devri bitti. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu ülkede kır çiçekleri açacak."