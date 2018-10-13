CHP'nin Spor Kurulu Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla ilgili, "Seni yurt dışından transfer edenler gece hayatın için değil, futbolun için transfer ettiler. Bizim çocuklarımıza örnek teşkil edecek bir hayatı mutlaka gündeme getirmeleri gerekiyor." dedi.

CHP Spor Kurulu tarafından, spordaki sorunları belirlemek ve çözüm üretmek, partinin spor politikasını anlatmak, katılımcıların spor konusundaki sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlemek amacıyla düzenlenen "Batı Karadeniz Bölgesi Spor Kurulu Toplantısı" Zonguldak'taki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya, spor kurulunun üyeleri, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin üniversite temsilcileri, sporla ilgili sivil toplum kuruluşları, bireysel sporcular, yöneticiler ve sporseverler katıldı.

Kaya, toplantının açılış konuşmasında, son dönemlerde sporcuların, başarılarıyla değil, gece hayatlarıyla toplumun gündemine gelmeye başladığını belirtti.