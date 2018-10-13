CHP'nin Spor Kurulu Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla ilgili, "Seni yurt dışından transfer edenler gece hayatın için değil, futbolun için transfer ettiler. Bizim çocuklarımıza örnek teşkil edecek bir hayatı mutlaka gündeme getirmeleri gerekiyor." dedi.
CHP Spor Kurulu tarafından, spordaki sorunları belirlemek ve çözüm üretmek, partinin spor politikasını anlatmak, katılımcıların spor konusundaki sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlemek amacıyla düzenlenen "Batı Karadeniz Bölgesi Spor Kurulu Toplantısı" Zonguldak'taki bir otelde gerçekleştirildi.
Toplantıya, spor kurulunun üyeleri, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin üniversite temsilcileri, sporla ilgili sivil toplum kuruluşları, bireysel sporcular, yöneticiler ve sporseverler katıldı.
Kaya, toplantının açılış konuşmasında, son dönemlerde sporcuların, başarılarıyla değil, gece hayatlarıyla toplumun gündemine gelmeye başladığını belirtti.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Kaya, "Asla siz oltada bir balık olmayın ya da gece sokaklarda olta atmayın. Sizin yapacağınız en iyi iş, futbol oynuyorsanız, Arda'yadır sözüm, olta değil orta yap ki milli takımdaki başarılarına başarı kat. Seni yurt dışından transfer edenler gece hayatın için değil, futbolun için transfer ettiler. Bizim çocuklarımıza örnek teşkil edecek bir hayatı mutlaka gündeme getirmeleri gerekiyor." diye konuştu.
Yıldırım Kaya, yurt dışından sporcu ithal etmeye ihtiyacı bulunmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:
"5 milyon genci yetiştirirseniz, bu gençlerin içerisinden dünya şampiyonları çıkar. Siz yeter ki kendinize inanın, kendi değerlerinize sahip çıkın, kendi yurttaşlarınıza ve öğrencilerinize güvenin. Biz dışarıdan getirdiğimiz sporcularla madalya alacağımızı zannediyorsak yanılıyoruz çünkü onların birçoğu dopingli çıkıyor. Daha sonra Türk insanının Atatürk'ten gelen dürüsttür, merttir, inançlıdır, doğrucudur sözünü ayaklar altına aldırıyorsunuz. Biz bunlara kapılarımızı kapatacağız."
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