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Christopher Nolan'ın Tenet filmini Game Boy'dan izledi, sosyal medyayı salladı!

12.03.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Christopher Nolan'ın Tenet filmini Game Boy'dan izledi, sosyal medyayı salladı!

Bir YouTuber Christopher Nolan'ın Tenet filmini Game Boy Advance'ın kasetlerine yüklemeyi başardı. Yaklaşık iki buçuk saatlik filmi 5 Game Boy kasetine yükleyen YouTuber, yüksek kaliteli olmasa da filmi izleyebildi.

Christopher Nolan'ın Tenet filmi koronavirüs salgınının gölgesinde gösterime girmişti. Salgın yüzünden dünya çapında sinema salonlarına olan ilginin azalması, filme dair beklentileri de düşürmüştü. Ancak yine de pek çok sinefil, salgın önlemlerini göz önünde bulundurarak, Nolan'ın deyim yerindeyse zamanı eğip büktüğü Tenet filmini, sinemada izledi. Fakat Bob Wulff adındaki bir YouTuber ise filmi izlemek için çok farklı bir yol seçti.

TENET FİLMİNİ GAME BOY KASETLERİNE YÜKLEDİ

YouTuber Bob Wulff, yaklaşık iki buçuk saatlik bir süresi olan Tenet filmini Game Boy Advance kasetlerine yüklemeyi başardı. Bu uğurda 5 kaset harcayan YouTuber, filmi izleyebilmek için ise bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Wulff, filmi 192x128 çözünürlüğe, 8 KB /s bit hızına ve saniyede 6 kareye düşürdü. Yani YouTuber filmi, neredeyse hesap makinesi çözünürlüğünde izledi.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Tenet filmi için özel etiketler dahi hazırlayan YouTuber, böylece ortaya ilginç bir video çıkardı. Onun bu uğraşı da sosyal medyada viral oldu.

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