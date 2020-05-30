HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Chrome 84 için muhteşem bir duyuru yapıldı

Chrome 84 için muhteşem bir duyuru yapıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.05.2020 10:04 | Son Güncelleme

Artık Web siteleri size zırt pırt bildirim gönderemeyecek. Bu bildirimler engellenecek.

Chrome 84 için muhteşem bir duyuru yapıldı

Kullanıcıların özel bilgileri için kimlik avı yapan veya kötü amaçlı yazılımları teşvik eden rahatsız edici bildirimler Chrome’un en büyük sorunuydu. Bu sorunu geçtiğimiz günlerde kabul eden Google, Google Chrome 84 güncellemesine, kötü niyetli izin istekleri veya kötü niyetli bildirimler sunan siteler için düğmeye basacağını açıkladı.

Bu tür web siteleri kullanıcılara sürekli bildirim izin isteği sunup bir pundunaya getirip izin isteğini alıyordu. Google, bu tür zararlı sitelerin bildirim izni istemesini yeni güncelleme ile ortadan kaldıracak.

Google’ın kara listesinde olan web siteleri artık kullanıcıya bildirim isteği sunamayacak. Kullanıcı isterse arama çubuğunun sağ tarafında yer alan butona basarak sitenin istek göndermesini sağlayabilecek.

Google, Search Console‘da site sahiplerinin sitelerinin işaretlenip işaretlenmediğini kontrol edebilecekleri Kötüye Kullanım Bildirimleri Raporu oluşturmuş. Google’ın ölçütlerini ihlal ederse, bir posta alırlar ve web sitelerinin bildirim istemlerini incelemesi ve değişiklik yapmaları için 30 gün süre verilecek.

Güncelleme çok yakında Windows ve macOS‘in yanı sıra Android ve iOS‘teki Google Chrome için de gelecek. Bu güncellemenin koronavirüs sürecinden dolayı biraz geç geldiğini söyleyebiliriz. Normalde bu özellik bu ay içerisinde gelecekti ancak salgından dolayı Haziran ayına ertelendi.

Google Chrome’u güncellemek için; Chrome>Google Chrome Hakkında bölümüne girerek güncellemeleri denetleyip yükleyebilirsiniz.

Qualcomm Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 için düğmeye bastı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Pastel renkler ve çiçek desenleriyle yeni bir görünümPastel renkler ve çiçek desenleriyle yeni bir görünüm
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: Hadi konuşsunlar da görelim

Bakan Soylu: Hadi konuşsunlar da görelim

İki şehirden kadın cinayeti haberi! Vahşice öldürüldüler

İki şehirden kadın cinayeti haberi! Vahşice öldürüldüler

Zalim İstanbul'da şok ayrılık! "Hayatta kalmak önceliğimdir"

Zalim İstanbul'da şok ayrılık! "Hayatta kalmak önceliğimdir"

Yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle ilk fotoğraf

Yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle ilk fotoğraf

Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi

Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Detroit: Become Human Steam’den alınabilecek

Detroit: Become Human Steam’den alınabilecek

iPhone SE 2020 modeli Türkiye’de 5.299 TL’den satışa sunuldu

iPhone SE 2020 Türkiye’de satışa sunuldu

5 kameralı TCL 10L’e yakından bakıyoruz

5 kameralı TCL 10L’e yakından bakıyoruz

Pastel renkler ve çiçek desenleriyle yeni bir görünüm

Pastel renkler ve çiçek desenleriyle yeni bir görünüm

Oppo Reno 4 ve Pro çok yakında tanıtılacak

Oppo Reno 4 ve Pro çok yakında tanıtılacak

Birbirinden bomba oyunları ücretsiz olarak dağıtılacak

Birbirinden bomba oyunları ücretsiz olarak dağıtılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.