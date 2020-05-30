Chrome 84 için muhteşem bir duyuru yapıldı

Kullanıcıların özel bilgileri için kimlik avı yapan veya kötü amaçlı yazılımları teşvik eden rahatsız edici bildirimler Chrome’un en büyük sorunuydu. Bu sorunu geçtiğimiz günlerde kabul eden Google, Google Chrome 84 güncellemesine, kötü niyetli izin istekleri veya kötü niyetli bildirimler sunan siteler için düğmeye basacağını açıkladı.

Bu tür web siteleri kullanıcılara sürekli bildirim izin isteği sunup bir pundunaya getirip izin isteğini alıyordu. Google, bu tür zararlı sitelerin bildirim izni istemesini yeni güncelleme ile ortadan kaldıracak.

Google’ın kara listesinde olan web siteleri artık kullanıcıya bildirim isteği sunamayacak. Kullanıcı isterse arama çubuğunun sağ tarafında yer alan butona basarak sitenin istek göndermesini sağlayabilecek.

Google, Search Console‘da site sahiplerinin sitelerinin işaretlenip işaretlenmediğini kontrol edebilecekleri Kötüye Kullanım Bildirimleri Raporu oluşturmuş. Google’ın ölçütlerini ihlal ederse, bir posta alırlar ve web sitelerinin bildirim istemlerini incelemesi ve değişiklik yapmaları için 30 gün süre verilecek.