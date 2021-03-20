HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Chrome kullanıcıları artık gerçek zamanlı altyazıdan yararlanabiliyor

Chrome kullanıcıları artık gerçek zamanlı altyazıdan yararlanabiliyor

20.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek zamanlı altyazılar özelliği Chrome Canary’de ilk kez geçen yıl Mayıs ayında görülmüştü. O zamandan beri Google Chrome için Canlı Altyazıları test ediyor. Artık, bilgisayardaki tüm Chrome kullanıcıları, tarayıcının 89 sürümünü yükledikleri sürece gerçek zamanlı altyazıdan yararlanabilir.

Chrome kullanıcıları artık gerçek zamanlı altyazıdan yararlanabiliyor

XDA Developers’a göre, tarayıcının en son sürümünde, kullanıcıların Canlı Altyazılara geçiş yapmasına olanak tanıyan, Tercihler’de Gelişmiş sekmesinin altında yeni bir Erişilebilirlik bölümü var. Açtıktan sonra, kullanıcılar tarayıcılarında oynattıkları herhangi bir ses ve video için İngilizce altyazı görecekler. Teknoloji devi 2019’da Canlı Altyazıları başlattığında, başlangıçta yalnızca Pixel 4 için mevcuttu. Sonunda Galaxy S20 ve OnePlus 8 gibi diğer mobil cihazlarda kullanıma sunulmadan önce diğer Pixel modellerine yöneldi. Ayrıca, ilk başta telefon görüşmeleri için bu özellik çalışmadı. Canlı altyazılar sadece ses çalan herhangi bir medyada oynuyordu. Yayınlandıktan neredeyse bir yıl sonra, Google üzerinde, Pixel cihazlarda yapılan aramalar için Canlı Altyazı’yı açıkladı.

Bu özellikler YouTube ve Facebook’taki videoları kullanarak başarıyla test edildi. XDA’a göre videolar sessiz bile olsa altyazı özelliği çalışacak. Ancak bu noktada, video sesinin ingilizce olması şartı var. Özellik başka dillerde çalışamıyor. Başlıklar, ekranın alt kısmında, kullanıcıların ihtiyaç duymadıkları takdirde genişletip kapatabilecekleri bir pencerede görünüyor. Google Chrome canlı altyazı özelliği hem sesi dinleyemeyecek durumda olanlar hem de İngilizcesini geliştirmek isteyenler için fazlasıyla yararlı olacaktır.

2021 model Porsche Taycan fiyatı belli oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Apple çalışanından mağazalar hakkında önemli bilgilerApple çalışanından mağazalar hakkında önemli bilgiler
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Çocuklar için özel bir Instagram sürümü oluşturacak

Çocuklara özel Instagram sürümü geliyor

Mini LED iPad Pro Nisan’a hazırlık yapıyor

Mini LED iPad Pro Nisan’a hazırlık yapıyor

Sony PlayStation 5 için geliştirdiği VR kontrolcülerini tanıttı

Sony PlayStation 5 için geliştirdiği VR kontrolcülerini tanıttı

GeForce Now yeni bir zam daha aldı

GeForce Now'a yeni bir zam daha

Apple mağazaların işleyişi konusunda önemli bilgiler paylaştı

Apple çalışanından mağazalar hakkında önemli bilgiler

Whatsapp ve Instagram neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?

Whatsapp ve Instagram ne zaman açılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.