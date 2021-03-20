Chrome kullanıcıları artık gerçek zamanlı altyazıdan yararlanabiliyor

XDA Developers’a göre, tarayıcının en son sürümünde, kullanıcıların Canlı Altyazılara geçiş yapmasına olanak tanıyan, Tercihler’de Gelişmiş sekmesinin altında yeni bir Erişilebilirlik bölümü var. Açtıktan sonra, kullanıcılar tarayıcılarında oynattıkları herhangi bir ses ve video için İngilizce altyazı görecekler. Teknoloji devi 2019’da Canlı Altyazıları başlattığında, başlangıçta yalnızca Pixel 4 için mevcuttu. Sonunda Galaxy S20 ve OnePlus 8 gibi diğer mobil cihazlarda kullanıma sunulmadan önce diğer Pixel modellerine yöneldi. Ayrıca, ilk başta telefon görüşmeleri için bu özellik çalışmadı. Canlı altyazılar sadece ses çalan herhangi bir medyada oynuyordu. Yayınlandıktan neredeyse bir yıl sonra, Google üzerinde, Pixel cihazlarda yapılan aramalar için Canlı Altyazı’yı açıkladı.

Bu özellikler YouTube ve Facebook’taki videoları kullanarak başarıyla test edildi. XDA’a göre videolar sessiz bile olsa altyazı özelliği çalışacak. Ancak bu noktada, video sesinin ingilizce olması şartı var. Özellik başka dillerde çalışamıyor. Başlıklar, ekranın alt kısmında, kullanıcıların ihtiyaç duymadıkları takdirde genişletip kapatabilecekleri bir pencerede görünüyor. Google Chrome canlı altyazı özelliği hem sesi dinleyemeyecek durumda olanlar hem de İngilizcesini geliştirmek isteyenler için fazlasıyla yararlı olacaktır.

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