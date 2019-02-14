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Cibutili çocuklar şifayı Türkiye'de buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:23 | Son Güncelleme

Cibuti'den tedavi edilmek üzere Çorum'a getirilen 5 çocuk, 4 aylık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi: - "Beş yavrumuz da Çorum'a getirilerek burada tedavi edildi. Şimdi sağlıklarına kavuşmuş bir şekilde ülkelerine dönecekler" - Kızı Çorum'da tedavi edilen Habiba Omar: - "Burada çok güzel ağırlandık, herkes bize ilgi gösterdi. Bana kalsa Türkiye'yi bırakıp kendi ülkeme dönmem"

ÇORUM (AA) - Türkiye Sağlık Bakanlığı ile Cibuti Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, kasım ayında Çorum'a getirilen Cibutili 5 çocuğun tedavisi tamamlandı.

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir dizi operasyon geçiren 2-5 yaş aralığındaki 5 çocuk, 4 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Vali Mustafa Çiftçi, Cibutili çocukları, taburcu edilmeden önce hastanedeki odalarında ziyaret etti. Çocuklara hediyeler dağıtan Çiftçi, yetkililerden çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Çiftçi, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Başhekim Doç. Dr. Çağatay Afşarlar ve Doç. Dr. Sinan Zehir'in, iki ülkenin iş birliği protokolü kapsamında geçen yıl Cibuti'ye giderek oradaki insanlara sağlık hizmeti ulaştırdığını söyledi.

Bazı hastalıkların tedavisi ve ameliyatları için Cibuti'deki hastanelerin imkanlarının yetersiz kalmasından dolayı hastaların Türkiye'ye getirildiğini ifade eden Çiftçi, "Beş yavrumuz da Çorum'a getirilerek burada tedavi edildi. Şimdi sağlıklarına kavuşmuş bir şekilde ülkelerine dönecekler." dedi.

Çocukların bazılarının 4 defa ameliyat edilerek şifa bulduklarını anlatan Çiftçi, "Buradaki doktorlarımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve bu imkanı tanıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Mazlum ve mağdur milletlerin ümidi haline gelen devletimize, milletimize Allah zeval vermesin." diye konuştu.

Kızı Çorum'da tedavi edilen Habiba Omar ise Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

Cibuti'den Türkiye'ye korku ile geldiklerini ifade eden Omar, "Ancak buraya geldikten sonra korkularımız yok oldu. Burada çok güzel ağırlandık, herkes bize ilgi gösterdi. Bana kalsa Türkiye'yi bırakıp kendi ülkeme dönmem. Burada gerçekten iyi insanlar var. Çok mutluyum, hislerimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum." diye konuştu.

Çiftçi'ye, ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Afşarlar eşlik etti.

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Cibuti Çorum Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı

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