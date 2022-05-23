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Çiçek hastalığında kullanılan aşılar ile maymun çiçeğini tedavi etmek…

23.05.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymun çiçeği hastalığı son günlerde oldukça endişeye neden oluyor. Git gide artan maymun çiçeği vakaları akıllarda soru işaretlerine sebep oluyor. Uzmanlar toplumun maymun çiçeği hastalığı hakkında bilinçlenmeleri gerektiğini belirtiyorlar. Çiçek hastalığında kullanılan aşı ve ilaçlar maymun çiçeğinde de kullanılabiliyor.

Çiçek hastalığında kullanılan aşılar ile maymun çiçeğini tedavi etmek…

Maymun çiçeği hastalığı ilk çıktığı andan itibaren endişeye ve korkuya sebep olmaya devam ediyor. Maymun çiçeği hastalığı çiçek hastalığı ile sıklıkla karşılaştırılıyor. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, maymun çiçeği virüsünün klinik tablosunun çiçek hastalığına benzediğini, çiçek hastalığında kullanılan aşı ve ilaçların bu virüs için de kullanılabileceğini bildirdi.

ATEŞ VE DERİ DÖKÜNTÜLERİ BELİRGİN BELİRTİLER ARASINDA

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Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde dünyada yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsünün (monkeypox) ilk olarak Orta ve Batı Afrika'nın tropik yağmur ormanlarında ortaya çıktığını belirtti. Kılıç, hastalığın ateş, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleri ile kendini gösterdiğini, bunların yanı sıra çeşitli tıbbi komplikasyonların da görülebildiğini, genellikle belirtilerin 2-4 hafta sürdüğünü kaydetti.

AĞIR VAKALAR GÖRÜLEBİLİYOR

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Ağır vakaların da ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Kılıç, son zamanlarda bu virüs kaynaklı ölüm oranlarının yüzde 3-6 olarak rapor edildiğini aktardı. Kılıç, maymun çiçeği virüsünün, enfekte bir kişi veya hayvanla yakın temas yoluyla ya da virüs bulaşmış materyallerle bulaştığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:
"Hastalık bir kişiden diğerine lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları, yatak örtüleri gibi kontamine eşyalarla birinden diğerine geçebilmektedir. Damlacık yoluyla bulaşma genellikle yüz yüze uzun süreli teması gerektirir ve bu durum da sağlık çalışanlarını, hane halkını ve aktif vakaların yakın temaslılarını risk altına sokmaktadır. Kişiden kişiye bulaş zinciri son yıllarda en uzun olarak 6 kişiden 9 kişiye çıkmıştır. Bu, çiçek aşısının yapılmaması nedeniyle toplumda azalan bağışıklığa bağlı olabilir. Anneden bebeğe bulaşma, gebelik ve doğum sırasında ve sonrası yakın temasla olabilir."

ÇİÇEK HASTALIĞINA GÖRE DAHA AZ BULAŞICI

Maymun çiçeği virüsünün klinik görünümünün, 1980'de dünya çapında tamamen silindiği ilan edilen çiçek hastalığına benzediğine değinen Kılıç, "Çiçek hastalığına göre daha az bulaşıcıdır ve daha hafif seyirli hastalığa neden olur. Çiçek hastalığının eradikasyonu ve ardından çiçek aşısının durdurulması ile maymun çiçeği virüsü halk sağlığı için önemli hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

ÇİÇEK HASTALIĞI AŞILARI MAYMUN ÇİÇEĞİNDE ETKİLİ

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Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, çiçek hastalığının ortadan kaldırılması sırasında kullanılan aşıların, maymun çiçeği hastalığına karşı da koruma sağladığını belirterek, "Bunun dışında maymun çiçeği hastalığının önlenmesi için onaylanmış olan yeni aşılar geliştirilmiştir. Çiçek hastalığının tedavisi için geliştirilen ilaçlar, maymun çiçeği hastalığının tedavisi için de ruhsatlandırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUKLAR VE BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜK OLANLAR AĞIR GEÇİREBİLİR

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Virüsün son dönemlerde Avrupa ülkelerinde yayıldığının bildirildiğini aktaran Kılıç, hastalığın çocuklarda ve bağışıklık yetmezliği olan kişilerde ağır seyredebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Maymun çiçeği virüsü enfeksiyonuna yakalandığından şüphelenilen hastaların tedavisi ile bakımını yürüten ya da onlardan örnekler alan sağlık çalışanları, standart enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulamalı. Mümkünse hastanın bakımı için daha önce çiçek hastalığına karşı aşılanmış kişiler seçilmeli. Bireysel olarak da kişisel hijyen tedbirlerine özen gösterilmelidir. Bununla birlikte ortak eşya ile ortak alan kullanımlarında dikkatli olunmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Aşı
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