Çiçekleri için toprak götürürken kamyonun altında kalarak öldü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesinde Sadık Özkaynak (60), evindeki çiçekleri için motosikletle toprak götürürken aynı yönde seyreden kum yüklü kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sadık Özkaynak, evindeki saksılarda kullanmak üzere bir torba torfu 07 FJ 786 plakalı motosikletine yükleyerek, Duraliler Kavşağı'ndan Kepezüstü'ne doğru yola çıktı. Özkaynak'ın motosikletine, aynı yönde seyreden F.B. (30) yönetimindeki 07 MVR 02 plakalı kum yüklü kamyon çarptı. Kamyonun sağ iki tekeri Sadık Özkaynak'ın başının üzerinden geçti. Özkaynak olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbarla gelen polis ekipleri, yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak kazayla ilgili inceleme yaptı. Nöbetçi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sadık Özkaynak'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Diğer yandan, görgü tanıkları, kamyon şoförünün motosiklet sürücüsünü kör nokta nedeniyle göremeyip sıkıştırdığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini öne sürdü.

