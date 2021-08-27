HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Çift doz aşı olmayanların toplu alanlara girmemesi için kanun teklifi!

Çift doz aşı olmayanların toplu alanlara girmemesi için kanun teklifi!

27.08.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, çift doz aşı olmayanların toplu alanlara girmelerinin kısıtlanması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

Çift doz aşı olmayanların toplu alanlara girmemesi için kanun teklifi!

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün aşısızlar olduğunu belirtti.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre CHP'li Şahin,“Pandemiye karşı tek silahımız aşı, toplumsal aşılama olmadan pandeminin üstesinden gelmek mümkün değil” dedi.

Şahin, 14 Ocak’tan bu yana Türkiye genelinde yürütülen aşılama kampanyasında toplumun ancak yüzde 42’sinin aşılanabildiğini anımsattı.

CHP Balıkesir Milletvekili Şahin kanun teklifinde "Aşılama faaliyeti, hem bireyleri hem de toplumun tamamını bulaşıcı hastalıklardan korumaya yönelik en etkili koruyucu sağlık tedbiridir. Ancak ülkemizde sırası gelmesine rağmen aşısını olmayan 20 milyonun üstünde vatandaşımız bulunmaktadır. Bu da pandeminin etkisini devam ettirmekte, yeni varyantların yayılmasına neden olmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Korkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladıKorkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladı
İstifalardan dolayı il yönetimi düştü!İstifalardan dolayı il yönetimi düştü!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Biden'dan Kabil açıklaması: Bedelini ödeteceğiz

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Konya'da feci kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 6 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Taliban yetkilisinden şok telefon: Yabancılar gittiğinde...

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

Türkiye'de tek il! Tepkiler başladı: Utanç verici

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

30 liraya aldı, bir gün giydi, hayatı kâbusa döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.