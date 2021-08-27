Çift doz aşı olmayanların toplu alanlara girmemesi için kanun teklifi!

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün aşısızlar olduğunu belirtti.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre CHP'li Şahin,“Pandemiye karşı tek silahımız aşı, toplumsal aşılama olmadan pandeminin üstesinden gelmek mümkün değil” dedi.

Şahin, 14 Ocak’tan bu yana Türkiye genelinde yürütülen aşılama kampanyasında toplumun ancak yüzde 42’sinin aşılanabildiğini anımsattı.

CHP Balıkesir Milletvekili Şahin kanun teklifinde "Aşılama faaliyeti, hem bireyleri hem de toplumun tamamını bulaşıcı hastalıklardan korumaya yönelik en etkili koruyucu sağlık tedbiridir. Ancak ülkemizde sırası gelmesine rağmen aşısını olmayan 20 milyonun üstünde vatandaşımız bulunmaktadır. Bu da pandeminin etkisini devam ettirmekte, yeni varyantların yayılmasına neden olmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

