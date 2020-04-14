Çift ekran desteği ile gerekli adımları atacak

Samsung başta olmak üzere neredeyse bütün akıllı telefon üreticileri katlanabilir ekranlar ile ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Sadece Apple bu konuda biraz tedirgin davransa bile diğerleri buna fazlasıyla hazır.

Google sadece bir yazılım şirketi değil. Aynı zamanda kuruluş akıllı telefon gibi cihazlar da üretiyor. Bu nedenle Google şirketinin de katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar üretmek için düğmeye bastığını söyleyebiliriz.

Şimdilik katlanabilir cihazlarla ilgili Samsung lider gibi görünse bile, LG firması da çeşitli çalışmalar yürütüyor. Ayrıca her ne kadar Samsung Galaxy fold bir fiyasko gibi görünse de şirketin en önemli başarıları içerisinde yer alıyor. Google ise yeni yayınladığı güncellemeler sayesinde katlanabilir ekranlar konusunda kullanıcılara destek vermek istiyor.

GÜNCELLEMELERDE KOD ORTAYA ÇIKTI

Google güncellemeleri ile ilgili detaylara bakıldığında bir kod fark edildi. Bu kod Google sekmelerinin katlanabilir ekranlarda da kullanılmasını sağlıyor. Normal şartlarda tek sekme ile Google kullanmak mümkün iken şimdi ise artık çift ekranda kullanılabilecek.

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