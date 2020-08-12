HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Çift ekranlı canavar: Microsoft Surface Duo resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Çift ekranlı canavar: Microsoft Surface Duo resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2020 13:53 | Son Güncelleme

Microsoft, Surface Duo çift ekranlı akıllı telefonunu sonunda tanıttı. Microsoft'un daha önce görücüye çıkarttığı ancak detaylarını paylaşmadığı Surface Duo, Microsoft'un resmi tanıtımı ile birlikte özelliklerini ve fiyatını bizlere gösterdi.

Çift ekranlı canavar: Microsoft Surface Duo resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Katlanabilir akıllı telefon piyasası son zamanlarda oldukça hareketli. Bu hareketin en büyük nedeni Samsung ve Huawei. Zira bu markalar Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate Xs olmak üzere iki farklı model ile piyasada bulunuyorlar. Motorola ise Razr 2019 ile onlara katılıyor. Fakat bu piyasaya ucundan da olsa göz kırpan bir marka daha var; O markanın ismi Microsoft. Daha önce çift ekranlı bir akıllı telefon geliştirdiğini duyuran hatta Surface Duo adındaki bu akıllı telefonun bazı fotoğraflarını dahi paylaşan Microsoft, bugün ise Surface Duo'nun tüm detaylarını bizlerle paylaştı. Tabi fiyatını da.

MİCROSOFT SURFACE DUO ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Surface Duo'nun özellikleri ile başlayalım isterseniz. Surface Duo, 5,6 inç büyüklüğünde birbirine özel bir menteşe ile bağlı olan iki ekran ile geliyor. Bu ekranlar bir araya geldiğinde ise telefon 8,1 inçlik bir tablete dönüşüyor. Android işletim sistemini kullanan Surface Duo'nun kalbinin orta yerinde ise günümüz akıllı telefon trendlerine göre eski sayılabilecek Snapdragon 855 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Microsoft'un özel telefonu gücünü ise 3,557 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor. 18W hızlı şarj desteğiyle gelen bu batarya, bize göre günü kurtarabilir ancak telefonun çift ekranlı olduğunu düşününce yeterli olmaması muhtemel.

Surface Duo özellikleri ve fiyatı

Microsoft Surface Duo kamera tarafında ise 11 MP çözünürlüğünde, 4K 60 FPS videolar çekebilen tek bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu durum Microsoft Surface Duo'yu ilk gördüğümüzde de bizi şaşırtan bir detaydı. Anlaşılan o ki Microsoft bu konuda bir güncellemeye gitmemiş ve tek bir kameranın yeterli performans sunacağına karar vermiş.

MİCROSOFT SURFACE DUO FİYATI

Microsoft Surface Duo'nun fiyatı 1,399 dolar olarak açıklandı. Tabi bu fiyat çift ekranlı akıllı telefonun 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. 256 GB dahili depolama alanına sahip modelin fiyatı ise henüz belli değil. Android 10 ile kutusundan çıkacak olan Surface Duo, 10 Eylül'den itibaren sahiplerine ulaştırılmaya başlanacak. Surface Duo'nun ülkemizde satılması ise beklenmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Huawei Kirin 1000 ile rakiplerini sollayacak!Huawei Kirin 1000 ile rakiplerini sollayacak!
2020 Ağustos ayında hangi günler hacamat için uygundur?2020 Ağustos ayında hangi günler hacamat için uygundur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdü

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Altın yeniden yükselişe geçti!

Altın yeniden yükselişe geçti!

İlginizi Çekebilir

BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!

BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!

Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mate 40 ailesi bu yonga setleri ile Snapdragon’u zorlayacak

Huawei Kirin 1000 ile rakiplerini sollayacak!

Orta segmente yeni bir soluk geliyor: Oppo A72 incelemesi!

Orta segmente yeni bir soluk geliyor: Oppo A72 incelemesi!

Xiaomi’den fiyat performansı yüksek Xiaomi Mi 10i geliyor!

Xiaomi’den yeni uygun fiyatlı performans canavarı geliyor!

iPhone 12 için BeiDou hamlesi

iPhone 12 için müthiş hamle!

Intel iMac için özel işlemci tasarladı

Intel'den iMac'e özel tasarım!

Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğini 56 milyon kişi izledi

Galaxy Unpacked etkinliğinin izleyici sayısı şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.