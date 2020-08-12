Çift ekranlı canavar: Microsoft Surface Duo resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Katlanabilir akıllı telefon piyasası son zamanlarda oldukça hareketli. Bu hareketin en büyük nedeni Samsung ve Huawei. Zira bu markalar Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate Xs olmak üzere iki farklı model ile piyasada bulunuyorlar. Motorola ise Razr 2019 ile onlara katılıyor. Fakat bu piyasaya ucundan da olsa göz kırpan bir marka daha var; O markanın ismi Microsoft. Daha önce çift ekranlı bir akıllı telefon geliştirdiğini duyuran hatta Surface Duo adındaki bu akıllı telefonun bazı fotoğraflarını dahi paylaşan Microsoft, bugün ise Surface Duo'nun tüm detaylarını bizlerle paylaştı. Tabi fiyatını da.

MİCROSOFT SURFACE DUO ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Surface Duo'nun özellikleri ile başlayalım isterseniz. Surface Duo, 5,6 inç büyüklüğünde birbirine özel bir menteşe ile bağlı olan iki ekran ile geliyor. Bu ekranlar bir araya geldiğinde ise telefon 8,1 inçlik bir tablete dönüşüyor. Android işletim sistemini kullanan Surface Duo'nun kalbinin orta yerinde ise günümüz akıllı telefon trendlerine göre eski sayılabilecek Snapdragon 855 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Microsoft'un özel telefonu gücünü ise 3,557 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor. 18W hızlı şarj desteğiyle gelen bu batarya, bize göre günü kurtarabilir ancak telefonun çift ekranlı olduğunu düşününce yeterli olmaması muhtemel.