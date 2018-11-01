HABER

Çift ekranlı Nubia X’in özellikleri belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.11.2018 08:51 | Son Güncelleme

ZTE’nin çift ekranlı yeni amiral gemisi modeli Nubia X geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıktı. Böylece telefonun özellikleri de kesinleşmiş oldu. İşte detaylar.

Çift ekranlı Nubia X’in özellikleri belli oldu!

ZTE’nin YotaPhone benzerli çift ekranlı akıllı telefon modeli Nubia X geçtiğimiz ay TENAA’da ortaya çıkmıştı. O günden bu yanda yeni Nubia modeli hakkında herhangi bir sızıntı ya da raporla karşılaşmadık. Fakat geçtiğimiz gün Nubia’nın yeni amiral gemisi modeli performans testinde ortaya çıktı.

Hem ön yüzünde, hem de arka tarafında oldukça büyük bir ekrana sahip olması beklenen Nubia X, Master LU benchmark testinde ortaya çıktı. Böylece telefonun özellikleri de kesinleşmiş oldu.
Master Lu benchmark testinde yer alan rapora göre, Nubia X gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 845 yonga setinden alacak. Sistemini 8GB RAM ile destekleyecek olan telefon klasik bir amiral gemisi modeli izlenimi yaratıyor.

Ancak az önce de belirttiğimiz üzere NubiaX’in en önemli özelliği hem ön, hem de arka tarafında ekran bulundurması. Benchmark testinde yer alan rapora göre telefonun ana ekranı 1080 x 2280 piksel çözünürlüğünde olacak. İkincil ekranın çözünürlüğü hakkında ise henüz netleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Bilindiği üzere YotaPhone’da da çift ekran kullanılmıştı. Fakat bu telefonun arka tarafındaki ekran e-ink teknolojisine sahip renksiz bir ekrandı. Yeni Nubia modelinde ise bir tarafta OLED, diğer tarafta LCD panel kullanılacağı tahmin ediliyor.

Çentiksiz tam ekranlı akıllı telefonlar

Toplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'Toplu tecavüz vahşeti! 'Oyuncak bebeğe benziyordu'
Nokia için bir Android 9 güncellemesi daha geldi!Nokia için bir Android 9 güncellemesi daha geldi!
LG’den akıllı telefonlar için yeni tasarımLG’den akıllı telefonlar için yeni tasarım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ZTE akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Hakan Akkaya'nın görüntüleri yayınlandı! Sadece erkeklerin girdiği barda...

Hakan Akkaya'nın görüntüleri yayınlandı! Sadece erkeklerin girdiği barda...

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xbox Live Gold Kasım oyunları

Xbox Live Gold Kasım oyunları

RDR 2, 3 günde 725 milyon dolar kazandırdı!

RDR 2, 3 günde 725 milyon dolar kazandırdı!

WatchOS 5.1’i sakın yüklemeyin!

WatchOS 5.1’i sakın yüklemeyin!

Apple kullanıcılarına Helyum gazı uyarısı!

Apple kullanıcılarına Helyum gazı uyarısı!

Nokia için bir Android 9 güncellemesi daha geldi!

Nokia için bir Android 9 güncellemesi daha geldi!

LG’den akıllı telefonlar için yeni tasarım

LG’den akıllı telefonlar için yeni tasarım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.