Çift ekranlı Nubia X’in özellikleri belli oldu!

ZTE’nin YotaPhone benzerli çift ekranlı akıllı telefon modeli Nubia X geçtiğimiz ay TENAA’da ortaya çıkmıştı. O günden bu yanda yeni Nubia modeli hakkında herhangi bir sızıntı ya da raporla karşılaşmadık. Fakat geçtiğimiz gün Nubia’nın yeni amiral gemisi modeli performans testinde ortaya çıktı.

Hem ön yüzünde, hem de arka tarafında oldukça büyük bir ekrana sahip olması beklenen Nubia X, Master LU benchmark testinde ortaya çıktı. Böylece telefonun özellikleri de kesinleşmiş oldu.

Master Lu benchmark testinde yer alan rapora göre, Nubia X gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 845 yonga setinden alacak. Sistemini 8GB RAM ile destekleyecek olan telefon klasik bir amiral gemisi modeli izlenimi yaratıyor.

Ancak az önce de belirttiğimiz üzere NubiaX’in en önemli özelliği hem ön, hem de arka tarafında ekran bulundurması. Benchmark testinde yer alan rapora göre telefonun ana ekranı 1080 x 2280 piksel çözünürlüğünde olacak. İkincil ekranın çözünürlüğü hakkında ise henüz netleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Bilindiği üzere YotaPhone’da da çift ekran kullanılmıştı. Fakat bu telefonun arka tarafındaki ekran e-ink teknolojisine sahip renksiz bir ekrandı. Yeni Nubia modelinde ise bir tarafta OLED, diğer tarafta LCD panel kullanılacağı tahmin ediliyor.

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