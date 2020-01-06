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  4. Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 21:17 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle çift katlı otobüslerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu.

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Fırtına nedeniyle 251 kod numaralı Pendik-Mecidiyeköy ile 252 kod numaralı Kartal-Mecidiyeköy hatlarının seferleri durduruldu.

Seferlerin hava şartlarının düzelmesinden sonra yeniden başlayacağı öğrenildi.

(DHA)

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istanbul fırtına çift katlı otobüs

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