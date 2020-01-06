Çift katlı otobüslere fırtına engeli

F\u0131rt\u0131na nedeniyle 251 kod numaral\u0131 Pendik-Mecidiyek\u00f6y ile 252 kod numaral\u0131 Kartal-Mecidiyek\u00f6y hatlar\u0131n\u0131n seferleri durduruldu. \nSeferlerin hava \u015fartlar\u0131n\u0131n d\u00fczelmesinden sonra yeniden ba\u015flayaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSGK o paralar\u0131 iade ediyor! Ba\u015fvuru \u00fccreti yok...Bakan Akar, ABD'li mevkida\u015f\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u00a0Sevdi\u011fi k\u0131z\u0131n babas\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fcrmekle tehdit etti\u011fi iddia edilen gen\u00e7 intihar etti
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