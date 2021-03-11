Çift vajinalı kadından çok ilginç itiraf: Biri aşk için, biri iş için!

8 yıl boyunca seks işçisi olarak çalışan 30 yaşındaki Evelyn Miller nadir görülen bir sağlık sorunuyla dünyaya geldi.

Miller'ın çift vajnası ve iki rahmi var. 20 yaşında genç kadına latince adıyla 'Uterus Didelphys' teşhisi kondu.

UTERUS DIDELPHYS NEDİR?

Rahmin iki iç boşluğa sahip olduğunu tanımlayan durumdur. Her boşluk kendi rahim ağzına kadar uzanır ve bazı durumlarda iki vajina da olabilir. Bu nadir bir durumdur. Bu tür bir anormallik olup olmadığını anlamadan, doğrudan bir hamilelik olması mümkündür.

Aynı anda meydana gelen regl süreçlerinde çift tampon kullanan kadın çoğu kez jinekolog muayenesinde iki taraftan da smear testi oluyor.

8 YIL BOYUNCA SEKS İŞÇİLİĞİ YAPTI

8 yıl boyunca seks işçiliği yaptığını söyleyen kadın çift vajinaya sahip olmanın çok 'kullanışlı' olduğunu belirtiyor.

Avustralyalı kadın vajinalarından birini işinde diğerini aşk hayatında kullandığını söylüyor.

"YORULUNCA DEĞİŞTİRTİYORUM"

Miller "sanırım pek çok insan bir vajinayı iş için, diğerini kişisel yaşam için kullandıklarını söyleyemez. Başka bir vajinaya sahip olabilmek kullanışlı bir durum. Dayanıklılık için kullanışlı. Çok müşterim olduğunda birinden yorulunca diğerine geçiyordum" dedi. Miller, bu durumunun müşterilerini "delirttiğini" söyledi.

6 AYLIK HAMİLE

Miller "Bir ilişkiye girdiğimde ikisini ayırmak benim için daha iyi oldu" dedi. Şu an altı aylık hamile olan Miller sağ rahminden bir erkek çocuğu doğurmak için gün sayıyor.

