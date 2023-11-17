Çiftçi mısır tarlasında ölü bulundu!

Olay bugün saat 19.00 sıralarında Karapınar Mahallesi Asfalıbük mevkisinde bulunan mısır tarlasında meydana geldi. Traktörün yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde çiftçi İlhan Yaşar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşar’ın cenazesi otopsi için Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaşar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)





