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Çiftçilerin asfaltta "çekirdek kurutma" nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde, kabak çekirdeği yetiştiriciliği yapan çiftçiler, hasat zamanı ürünlerini serip kurutmak için mahallenin girişindeki yolda adeta yer kapma yarışına giriyor - Çiftçi İnal: "Hasadın ardından hava şartlarının olduğu günlerde kabak çekirdeğimizi, mahallenin girişindeki çift şeritli yolun tek şeridine sererek, asfaltta kurutuyoruz" - "Mahalleli kabak çekirdeğini aynı ayda hasat etmeye başlayınca yolda herkese yer kalmıyor. Asfalt boş olunca hemen getirir sereriz. Fakat dolu olduğu zaman mecburen çadırların üzerinde kurutmak zorunda kalıyoru"

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde, kabak çekirdeği yetiştiriciliği yapan çiftçiler, hasat zamanı ürünlerini kurutabilmek için mahallenin girişindeki asfaltta yolda adeta yer kapma yarışına giriyor.

100 hanenin geçim kaynağı olan kabak çekirdeği yetiştiriciliği, eylül ayında hasadın başlamasıyla mahallede tatlı bir telaşa neden oluyor.

Tarladan toplanan kabaklardan çıkarılan çekirdeklerin özenle kurutulması, ürünün kalitesi için önem taşıyor. Bu nedenle hasadı yapan çiftçiler, mahalleyi Konya-Adana karayoluna bağlayan 1 kilometre uzunluğundaki çift şeritli asfalt yolun sağında kalan bölümünü kapabilmek için birbiriyle yarışıyor.

Traktör römorklarıyla getirilen kabak çekirdeği, yolda metrelerce uzunlukta özenle serilerek kurumaya bırakılıyor. Asfalt yolda 2 gün kurutulan kabak çekirdeği, daha sonra toplanıyor.

- "Yola serip kuruttuktan sonra topluyoruz"

Çiftçi Ahmet İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kabak çekirdeğinin özenle kurutulmasının önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hasadın ardından hava şartlarının olduğu günlerde kabak çekirdeğimizi, mahallenin girişindeki çift şeritli yolun tek şeridine sererek, asfaltta kurutuyoruz. Her sene bu şekilde kurutma işlemi yapıyoruz. Yola serip kuruttuktan sonra topluyoruz. Yol müsait olunca mahalledeki yetiştiriciler bu işlemi uyguluyor. Her mahalleli bu yoldan faydalanıyor."

İnal, yolun tek şeridinin trafiğe kapanmasından dolayı herhangi bir tepki almadıklarını anlattı.

Kabak çekirdeği yetiştiriciliğinin, mahallede için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayan İnal, şunları kaydetti:

"Mahalleli kabak çekirdeğini aynı ayda hasat etmeye başlayınca yolda herkese yer kalmıyor. Asfalt boş olunca hemen getirir sereriz. Fakat dolu olduğu zaman mecburen çadırların üzerinde kurutmak zorunda kalıyoruz. Yoldan geçen ve metrelerce serilmiş kabak çekirdeğini gören bazı vatandaşlar durumu biraz garipsiyor, bazıları araçlarından inip ne olduğuna bakıyor."

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