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Çiftçilerin kredi borç faizlerinin silinmesini teklif etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan kredi borçlarının, faizleri silinerek, yeniden yapılandırılması için kanun teklifi verdi

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan kredi borçlarının, faizleri silinerek, yeniden yapılandırılması için kanun teklifi verdi.

Gaytancıoğlu'nun TBMM Başkanlığına sunduğu teklife göre çiftçilerin, kamu ve özel bankalar ile Tarım Kredi kooperatiflerine olan tarımsal borçlarının faizleri silinecek. Faiz ve gecikme zammı alınmadan geriye kalan anapara, her yıl eşit taksitte olmak üzere 4 yılda ödenecek.

Teklifin gerekçesinde, her ülkenin, tarımı ve tarımsal üretim yapan çiftçisini desteklediği, bunun temel nedeninin, tarımsal üretimin diğer üretim dallarına göre farklılık göstermesi olduğu belirtildi.

Tarımsal üretimde risk ve belirsizliklerin fazla, tarım piyasalarını düzenlemenin sorunlu olduğu ifade edilen gerekçede, bu nedenle tarımsal üretimin devlet tarafından izlenmesi ve planlanarak gelecekte olabilecek üretim dalgalanmalarının önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Gerekçede, devletçe yürütülecek politikanın çiftçi merkezli olması gerektiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Türkiye'de çiftçiye verilecek destek miktarı yasa ile belirlenmiştir. Kanun çerçevesinde çiftçilerimize ödenmesi gereken GSMH'nin yüzde 1'i oranındaki ödemenin yasalara uyulmayarak eksik yapıldığı, AKP'nin yıllarca çiftçiye yasa ile vermesi gereken desteği vermediği bilinen bir gerçektir. AKP iktidarının başladığı yıl olan 2002'de tarımsal nakit kredi kullanımı 1 milyar lirayken, Ağustos 2018 itibariyle sadece bankaların ve Tarım Kredi kooperatiflerinin çiftçiye kredi kullandırımı toplamı 110 milyar liraya ulaşmıştır. Ayrıca bankaların 3 milyar TL alacağı takiptedir. Bunun yanında 2,5 milyar lira gayri nakdi kredi kullanımı söz konusudur."

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