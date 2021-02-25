Çiftçilerin saçlarında kalıntılarına rastlandı: Birçok kanser türüne neden oluyor

Tarımın yoğun olarak yapıldığı Çukurova Bölgesi'nde araştırma başlatan ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, yaklaşık 150 tarım üreticisi üzerinde yaptığı saç analizlerinde çiftçilerin ağız, deri ya da solunum yoluyla vücuda alınan tarım ilaçlarına kronik olarak maruz kaldığını belirledi. Yaptığı çalışma ile ilgili bilgi veren Dağlıoğlu, "Kronik maruz kalım farklı yollarla oluyor. Çünkü tarım ilaçları ağız yoluyla, deriyle ya da solunumla alınabiliyor. Bunlar saç diplerinde birikiyor. Biz de çiftçilerimizin saçlarını belirli bir bölgeden toplayarak analiz ediyoruz. Böylelikle onların hangi tarım ilacını ne kadar ve ne süreyle kullandığını, yani kronik maruz kalımlarını takip ediyoruz. Buradaki tarım ilaçları konsantrasyonlarını hesaplıyoruz. Böylelikle kişiye bir tehdit oluşturuyor mu bunun risk analizlerini yapıyoruz" dedi.

'BİRÇOK KANSER TÜRÜNE NEDEN OLUYOR'

Yaptıkları son çalışmayla Çukurovalı çiftçilerin bu kimyasallara yoğun olarak maruz kaldıklarını ve yasaklı ilaçların kullanımına rastladıklarını söyleyen Doç. Dr. Dağlıoğlu, şöyle konuştu: