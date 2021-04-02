HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çiftçinin sulama borularını çaldılar

Çiftçinin sulama borularını çaldılar

02.04.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesinde bir tarladan sulama boruları çalındı.Boyalıca Mahallesi İpceler mevkiinde bir çiftçinin 14 adet demir sulama borusu çalındı.

Çiftçinin sulama borularını çaldılar

Bursa’nın İznik ilçesinde bir tarladan sulama boruları çalındı.
Boyalıca Mahallesi İpceler mevkiinde bir çiftçinin 14 adet demir sulama borusu çalındı. Mehmet Altıntaş, tarlasına gittiğinde, komşusu Mehmet Kalkan’a ait demir sulama borularının yerinde olmadığını gördü. Altıntaş, hemen komşusu Kalkan’a haber verdi. Kalkan, çalınan boruları her yerde aramasına rağmen bulamadı. Çalınan boruların toplam değerinin 7 bin lira olduğunu belirten çiftçi Mehmet Kalkan, mağdur olduğunu söyleyip, yetkilerden hırsızların yakalanmasını istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştıEşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Kıbrıs savaşı ne kadar sürdü? Kıbrıs Barış Harekatı ve Kıbrıs olayları nasıl başladı?

Kıbrıs savaşı ne kadar sürdü ve nasıl başladı?

Maltepe'de ceza kesilen minibüs şoförü ''Artık kaldıramıyorum'' diyerek aracını bırakıp uzaklaştı

Maltepe'de ceza kesilen sürücü minibüsü bırakıp uzaklaştı

Çocuklar saat kaça kadar dışarı çıkabilir? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri  

İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri  

Otomobil 100 metreden denize uçtu! Kayıp kişiyi bulmak için denizden, havadan ve karadan çalışma başlatıldı

Denize uçan araçtaki kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı

Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.