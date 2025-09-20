KADIN

Çiftlerin nişan bozmasının en yaygın 7 nedenini uzmanlar açıkladı: Çiftler neden ayrılıyor? İlişkilerin bitme nedeni nedir?

Nişanı bozmak, ileride mutsuz bir evliliğe adım atmaktan daha iyi bir seçenek olabilir, ancak bu karar duygusal bir yük getiriyor, özellikle de düğün tarihi kapıdaysa. Katy Perry ve Orlando Bloom’un, romantik bir evlilik teklifinden yedi yıl sonra ayrılması, bu zorlu sürecin yalnızca ünlülere özgü olmadığını gösteriyor. Peki, çiftler nişanlarını neden bitiriyor? Uzmanlar, düğün planlamasından güven sorunlarına kadar en yaygın 7 nedeni açıkladı…

Sedef Karatay

Nişanı bozmak, ileride karmaşık bir boşanmaya mahkum bir evliliğe girmekten daha iyidir. Ancak bu, o anki duygusal yükü hafifletmez, özellikle düğün tarihi belirlenmişse. Katy Perry ve Orlando Bloom, son olarak nişanlarını bitiren ünlü çiftlerden biri oldu. Çift, kızları Daisy Dove’a ortak ebeveynlik yapmak için ilişkilerini sürdürmeye çalışacağını açıklamıştı. Peki, çiftler nişanlarını neden bozar? İşte uzmanlara göre en yaygın 7 neden:

Çiftlerin nişan bozmasının en yaygın 7 nedenini uzmanlar açıkladı: Çiftler neden ayrılıyor? İlişkilerin bitme nedeni nedir? 1

1. DÜĞÜN PLANLAMA İFŞALARI

Düğün hazırlıkları, romantik bir evlilik teklifinin ardından gelen ciddi bağlılık gerçeğini ortaya çıkarabilir. Psikoterapist Margaret Ward-Martin, düğün planlamanın finans veya çocuk yetiştirme gibi konularda uyumsuzlukları gün yüzüne çıkarabileceğini belirtiyor. Bu farklılıklar, evliliğin çatışmalara yol açacağını gösterirse, çiftler nişanı yeniden değerlendirebilir.

Çiftlerin nişan bozmasının en yaygın 7 nedenini uzmanlar açıkladı: Çiftler neden ayrılıyor? İlişkilerin bitme nedeni nedir? 2

2. İLİŞKİYİ İHMAL ETMEK

Psikoseksüel terapist Natasha Silverman, ayrılıkların genellikle “kronik duygusal ihmal”den kaynaklandığını söylüyor. Nişan, bir süreliğine romantizm katsa da, ilişkiyi beslemek için çaba gösterilmezse çatlaklar büyür. Silverman, partnerin her zaman yanınızda olacağını varsaymanın felakete yol açabileceğini vurguluyor.

3. UYUMSUZ CİNSEL İSTEK

Natasha, cinsel dürtülerin zamanla farklılaşmasının normal olduğunu, ancak çiftlerin buna hazırlıksız yakalandığını belirtiyor. Uyumsuz arzular, suçluluk, utanç veya baskı gibi duygulara yol açabilir. Bu durum, bazı çiftlerin ihtiyaçlarının başka bir ilişkide karşılanacağını düşünerek ayrılmasına neden olabilir.

Çiftlerin nişan bozmasının en yaygın 7 nedenini uzmanlar açıkladı: Çiftler neden ayrılıyor? İlişkilerin bitme nedeni nedir? 3

4. AŞAĞILAMA

Psikolog John Gottman’a göre, hor görme (alay etme, göz devirme gibi) ilişkileri bitiren en büyük etkenlerden biridir. Natasha, bu tür davranışların öz saygıyı zedelediğini ve nişanın sona ermesine yol açabileceğini ifade ediyor. Çevreden gelen “artık vazgeç” önerileri de bu kararı güçlendirebilir.

5. İSTİSMARA DAİR UYARI İŞARETLERİ

Nişan dönemi, toksik davranışları fark etmek için kritik bir süreçtir. Margaret, istismarın (fiziksel, duygusal, finansal veya psikolojik) asla tolere edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Zararlı davranışların ortaya çıkması, nişanı bitirmeyi haklı ve gerekli bir koruma eylemi haline getirebilir.

Çiftlerin nişan bozmasının en yaygın 7 nedenini uzmanlar açıkladı: Çiftler neden ayrılıyor? İlişkilerin bitme nedeni nedir? 4

6. GÜVEN SORUNLARI

Evlilik terapisti Dr. Michaela Renee Johnson, güven sorunlarının nişanları bitiren önemli bir neden olduğunu söylüyor. Eski sevgililer, gizlilik, sadakatsizlik şüpheleri veya madde bağımlılığı gibi sorunlar, çiftleri ilişkiyi yeniden değerlendirmeye iter.

7. AŞKIN BİTMESİ

Uzun ilişkilerde aşk zamanla solabilir. Margaret, aşkın tükenmesinin nişanı bitirmek için geçerli bir sebep olduğunu belirtiyor. Çiftler, bir zamanlar var olan duyguların kaybolduğunu fark ettiğinde, bu gerçeği kabul ederek ayrılmayı tercih edebilir.

Çiftlerin nişan bozmasının en yaygın 7 nedenini uzmanlar açıkladı: Çiftler neden ayrılıyor? İlişkilerin bitme nedeni nedir? 5

DÜĞÜNE DEĞİL, EVLİLİĞE ODAKLANMAK

Bazı durumlarda nişanı bozmak, ilişkinin tamamen bittiği anlamına gelmez. Çiftler, evliliğin uzun vadeli dinamiklerine odaklanarak daha sağlıklı bir temel oluşturmak için bu kararı alabilir. Sonuçta, kişisel refah her zaman önceliklidir.

