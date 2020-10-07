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Çiftleşmesi için verdiği kedisi kayboldu, ararken bacağından vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

Ankara'da Emre Karakaş (28), çiftleşmesi için Suzan S.'ye verdiği kedisinin kaybolduğunu öğrendikten sonra el ilanı bastırıp aramaya başladı. Karakaş, kedisini ararken tartıştığı Suzan S.'nin yakını A.B.Y. tarafından sol bacağından vurularak yaralandı.

Çiftleşmesi için verdiği kedisi kayboldu, ararken bacağından vuruldu

Çankaya ilçesinde yaşayan esnaf Emre Karakaş, 1,5 yaşındaki siyam cinsi erkek kedisini, 14 Eylül'de çiftleşmesi için internetten tanıştığı Suzan S.'ye verdi. İddiaya göre 19 Eylül'de kedisinin kaybolduğunu öğrenen Karakaş, detaylı bilgi almak için Mamak ilçesinde oturan Suzan S.'nin evine gitti; ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine Karakaş, iki arkadaşıyla birlikte kedinin fotoğrafının yer aldığı el ilanları bastırıp, mahalledeki çeşitli yerlere asmak istedi. Ancak Suzan S.'nin kızının erkek arkadaşları gelerek Karakaş ve arkadaşlarına tepki gösterdi. İki grup arasında çıkan tartışmada A.B.Y., Karakaş'ı sol bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan A.B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'KEDİMİ GASBETTİLER'

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Karakaş, kedisinin kaçtığına inanmadığını söyleyerek, "Alenen gasbettiler benim kedimi. Aileden bilgi almak için evlerine gittim; ama kimse kapıya bakmadı. O sırada ailenin yakınlarından biri, 'Buralarda gezmesen iyi olur, burada kedi falan yok, git buradan' diye beni tahrik etti. Sonrasında 50 kadar broşür bastırdım, onları trafolara, direklere, bina girişlerine asıyordum. Bu sırada yanıma da 2 arkadaşım geldi, birlikte kediyi aradık; ama bulamadık. Ben broşürleri asarken, arkadaşım arabasını almak için ailenin oturduğu binanın önüne gitti, burada ailenin yakınları arkadaşımın önünü kesmişler. Biraz argo konuşmuşlar, tehdit etmişler ve beni çağırmasını söylemişler. Gittiğimde enteresan bir görüntüyle karşılaştım, arkadaşımın kafasına silah dayamışlardı, hırpalıyorlardı, ben de şoke oldum" dedi.

'SAKAT KALMAM SÖZ KONUSU'

Ardından olaya müdahil olduğunu ifade eden Karakaş, "Onlara sakin olmalarını söyledim; ama aynı şekilde bana da karşılık verdiler. Biraz itiş kakıştan sonra A.B.Y. beni bacağımdan vurdu. Bunu yapan kişi polismiş; ama yetkisi dışında geldi zaten oraya. Kabadayı gibi geldi ve mahallenin ortasında herkesin içinde beni bacağımdan vurdu. 2 kemiğim kırıldı ve sakat kalmam söz konusu şu an. Mahkeme, beni vuran arkadaşı serbest bırakmış. Çok mağdur durumdayım. O kedi bana annemden kalan tek yadigardı, o benim dostumdu, her şeyimdi. Kedimin nerede olduğunu duyan gören varsa lütfen haber versin. Kedimi alan kadın hakkında da şikayetçi oldum. İnşallah bu olay yanlarına kalmaz" diye konuştu.

(DHA)

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