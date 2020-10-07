Çiftleşmesi için verdiği kedisi kayboldu, ararken bacağından vuruldu

Çankaya ilçesinde yaşayan esnaf Emre Karakaş, 1,5 yaşındaki siyam cinsi erkek kedisini, 14 Eylül'de çiftleşmesi için internetten tanıştığı Suzan S.'ye verdi. İddiaya göre 19 Eylül'de kedisinin kaybolduğunu öğrenen Karakaş, detaylı bilgi almak için Mamak ilçesinde oturan Suzan S.'nin evine gitti; ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine Karakaş, iki arkadaşıyla birlikte kedinin fotoğrafının yer aldığı el ilanları bastırıp, mahalledeki çeşitli yerlere asmak istedi. Ancak Suzan S.'nin kızının erkek arkadaşları gelerek Karakaş ve arkadaşlarına tepki gösterdi. İki grup arasında çıkan tartışmada A.B.Y., Karakaş'ı sol bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan A.B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'KEDİMİ GASBETTİLER'

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Karakaş, kedisinin kaçtığına inanmadığını söyleyerek, "Alenen gasbettiler benim kedimi. Aileden bilgi almak için evlerine gittim; ama kimse kapıya bakmadı. O sırada ailenin yakınlarından biri, 'Buralarda gezmesen iyi olur, burada kedi falan yok, git buradan' diye beni tahrik etti. Sonrasında 50 kadar broşür bastırdım, onları trafolara, direklere, bina girişlerine asıyordum. Bu sırada yanıma da 2 arkadaşım geldi, birlikte kediyi aradık; ama bulamadık. Ben broşürleri asarken, arkadaşım arabasını almak için ailenin oturduğu binanın önüne gitti, burada ailenin yakınları arkadaşımın önünü kesmişler. Biraz argo konuşmuşlar, tehdit etmişler ve beni çağırmasını söylemişler. Gittiğimde enteresan bir görüntüyle karşılaştım, arkadaşımın kafasına silah dayamışlardı, hırpalıyorlardı, ben de şoke oldum" dedi.