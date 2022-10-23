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Çiğ köftecide iğrenç olay! 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına dokunup öptü, mahalle karıştı

23.10.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 14 yaşındaki bir çocuğa çiğ köftecide taciz iddiası ortalığı karıştırdı. İddiaya göre dükkan sahibi, 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına eliyle dokunarak öptü. Küçük kızın annesine anlatmasıyla ortaya çıkan iğrenç olayda mahalle sakinleri dükkana sandalye fırlatarak camları kırmaya çalıştı.

Çiğ köftecide iğrenç olay! 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına dokunup öptü, mahalle karıştı

İğrenç olay, İstanbul Esenler'de meydana geldi. Bir çiğ köftecideki iğrenç olayda dükkan sahibi, 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına eliyle dokunarak öptü. Durumun ortaya çıkması sonrasında dükkan sahibi gözaltına alınırken bazı mahalle sakinleri dükkana sandalye fırlatarak camları kırmaya çalıştı.

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ELİYLE DOKUNUP ÖPTÜ

Olay, Esenler Menderes Mahallesinde dün akşam bir çiğköftecide meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki E.D. çiğköfte almak için 48 yaşındaki C. A.’nın dükkanına geldi. Burada E.D’ye yaklaşan C. A. 14 yaşındaki kızın bacağına ve sırtına eliyle dokunarak öptü. Korkuyla kendisini dışarı atan E.D. durumu annesine anlattı. Annesinin emniyete şikayetinin ardından olay yerine giden polis ekipleri Cemal A’yı gözaltına aldı.

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MAHALLE KARIŞTI

Öte yandan olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri çiğköfte dükkanının önüne geldi. Bazı mahalle sakinleri dükkana sandalye fırlatarak camlarını kırmaya çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)

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Esenler taciz

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