Çiğ köftecideki kavga ve silahlı saldırının detayları ortaya çıktı! 'Haraç istedi' dedi, gerçek bambaşka çıktı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde önceki gün saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, gece saatlerinde Eren Ö. çiğ köfte almak için bulvar üzerindeki işyerine geldi. Dürüm siparişi veren genç hazır olduktan sonra Samican Sergen Y.’ye ücretini verdi. Ancak Y., gençten iddiaya göre fazla ücret aldı. Gencin bunu söylemesi üzerine aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın dışarıya taşması sonucunda işyeri çalışanı Sabri Ç. ve beraberindeki 4 kişi Eren Ö.’yü darp etti. Gencin tartıştığı ve darp edildiği anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

FAZLA PARA ALDIĞINI SÖYLEYEN GENCİ DÖVMÜŞLER

Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra Eren Ö., yakınlarına çiğ köftecide darp edildiğini söyledi. Bunun üzerine eline sopa alan bir grup, işyerine intikam saldırısı düzenledi. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, çiğ köftecinin camları kırılırken, içerideki cam dolap da zarar gördü. Olay esnasında ise bir şahıs tabanca ile işyerine ateş açtı. Çiğ köftecidekilerin de fırça ve çek paslarla karşılık vermesi sonrası saldıran grup işyerinden hızla ayrıldı. Olayda işyeri sahibi Samican Sergen Y., babası Orhan Y. ve çalışan Sabri Ç. darp edilirken, saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'HARAÇ İSTEDİ' DEMİŞTİ

Saldırıya uğrayan dükkan sahibi Sami Y. olayın haraç isteme mevzusu yüzünden meydana geldiğini iddia etmişti. Sami Y., "Saat 04.30 gibi bir kişi gelerek benden dürüm aldı. Bana 'buralarda ben olmadan yaprak kımıldamaz. Sen de buradaysan bana haracını vereceksin' dedi. Haraç vermezsen bu dükkanı senin başına yıkarım dedi. Telefon ile konuşarak dışarıya çıktı. Aradan 10 dakika geçti. 15-20 kişi sopalarla, silahlarla bize saldırmaya başladılar. Babama saldırdılar. Bana saldırdılar" ifadelerini kullanmıştı.

İNTİKAM SALDIRISINI YAPAN GRUP YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda işyerini basan gruptakilerin Eren Ö., Fatih Ö., Sinan Ö. ve silahla ateş açan Murat K. oldukları tespit edildi. Devam eden çalışmalarda 4 şüpheli ve Eren Ö.’yü darp eden Sabri Ç. gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheliye, “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapılırken, Murat K.’ye ise ayrıca “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüphelini adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat K., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA