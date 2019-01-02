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Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolunda çalışmalar sürüyor(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

VAN VE BİTLİS'TE 101 YERLEŞIM BIRIMI ULAŞIMA KAPANDI Van ve Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 101 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolunda çalışmalar sürüyor(2)

VAN VE BİTLİS'TE 101 YERLEŞIM BIRIMI ULAŞIMA KAPANDI
Van ve Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 101 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Bölgede 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, kardan dolayı 72 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma sürdürürken, kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te de 29 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının açılması için çalışma yürütüyor.

Ceren KURTYE/VAN, BİTLİS, (DHA)

Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolunda çalışmalar sürüyor(2)

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