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  4. Çığlık atarak yere yığıldı! 6 yaşındaki Yağmur feci şekilde hayatını kaybetti

Çığlık atarak yere yığıldı! 6 yaşındaki Yağmur feci şekilde hayatını kaybetti

30.10.2023 09:31 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde sokakta oynadığı sırada tadilat yapılan bir evin penceresinden sarkan elektrik kablosuna temas eden Yağmur Girgin (6), çığlık atarak yere yığıldı. Küçük Yağmur, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Çığlık atarak yere yığıldı! 6 yaşındaki Yağmur feci şekilde hayatını kaybetti

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Kösebalcı Mahallesi’nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi Yağmur Girgin, arkadaşlarıyla sokakta oynarken, bu sırada komşusunun tadilat yapılan evinin penceresinden sarkan elektrik kablosuna dokundu. Akıma kapılan Girgin, çığlık atarak yere yığıldı.

6 YAŞINDAKİ YAĞMUR TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Girgin’in cansız bedeni Adili Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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