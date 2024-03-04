'Cihangir bunu konuşuyor' diyerek açıkladı! Fırat Tanış öpüşme sahnelerinden sonra İklim Tamkan'a para veriyormuş

2022 yılında 8 yıllık evliliğini noktalayan Fırat Tanış, ayrılığın ardından piyanist İklim Tamkan ile aşk yaşamaya başladı. Çift 2023 eylül ayında ayrıldı ancak İklim Tamkan'ın iddialarına göre Tanış, peşini bırakmayıp psikolojik şiddet uyguladı.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Tamkan'ın açıklaması sonrası gündemde çeşitli iddialar yer aldı.

Söylemezsem Olmaz muhabiri canlı yayında 'Cihangir bunu konuşuyor' diyerek açıkladığı iddiayla şoke etti. Uğur Kotan konuşmasında "Adım Farah dizisinde Fırat Tanış'ın öpüşme sahneleri oluyormuş. Hatta bundan dolayı yapımcıya, senariste, yönetmene şikayette bulunuyormuş kaç yaşında adamım beni öpüştürmeyin sorun yaşıyorum diye... Eee bu tarz problemler varmış öyle bir iddia geldi ki bana hatta artık senaristler öpüşme sahnelerini yazmaya devam edince Fırat Bey ceza olarak o haftaki kaşesini İklim Hanım'a veriyormuş... Cihangir piyasasında konuşulan bir şey doğrudur yanlıştır bilemiyorum" dedi.

Arto ise şoke olarak "İnşallah bu doğru değildir rezalet rezalet" dedi.

Kotan İklim Tamkan'a ulaşmaya çalıştığını ama ulaşamadığını da söyledi.





