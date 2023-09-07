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Cihangir'de kan donduran vahşet! Kardeşinin boğazını kesip, kendini pencereden attı

07.09.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cihangir’de yaşayan Can C. (64), evine gelen kız kardeşi Rebia Gül Arı'yı (59) çıkan tartışmada meyve bıçağıyla boğazından 20 kez bıçaklayarak öldürdü. Can C. daha sonra kendini 3. kattaki evinin penceresinden aşağıya attı. Ağır yaralanan Can C. hastaneye kaldırılırken, cinayet ise polisin Can C.'nin intiharı sonrası inceleme için eve girmesiyle ortaya çıktı. Öte yandan, Can C.’nin Kanada’da ve Türkiye’de onlarca gayrimenkule sahip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Cihangir'de kan donduran vahşet! Kardeşinin boğazını kesip, kendini pencereden attı

Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabeyi Can C. (64) ile birbirlerine yakın mesafede yaşayan Rebia Gül Arı (59), olay günü ağabeyinin evine geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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KIZ KARDEŞİNİ 20 KEZ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Tartışma esnasında sinirlenen ağabey Can C., mutfaktan meyve bıçağı alarak kız kardeşinin üstüne yürüdü. Yaşanan boğuşma esnasında Can C., elindeki meyve bıçağıyla kardeşini boğazından bıçaklamaya başladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılarak kanlar içerisinde kalan Rebia Gül Arı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kardeşini öldüren Can C., 3. kattaki evinin penceresinden binanın arka tarafına kendini attı.

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AĞIR YARALI AĞABEY YOĞUN BAKIMDA

Sesleri duyan yan komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bahçede hareketsiz yatan Can C.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan adamın sağ bacağının kırıldığı ve düşmeye bağlı olarak başının ön kısmında yarık olduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

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“KIZ KARDEŞİNİN BOĞAZINA BIÇAKLA DARBE VURMUŞ”

Olayla ilgili konuşan esnaf Sefa Gök, “Can ağabey kız kardeşiyle tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamayıp kız kardeşinin boğazına bıçakla darbe vurmuş. Darbeyi alan kız kardeşini yerde görünce panik yapmış. O düşünceyle üçüncü kattan atlamış. Can ağabey şu an yoğun bakımdaymış. Hayati tehlikesi var diye duyduk. Gül, vefat etmiş. Sonrasında polis ekipleri geldi. Çok şaşırdık. Can ağabey çok sakin bir insandı. Böyle bir şey beklemiyorduk. İnsanoğlunun ne yapacağı belli olmuyor” dedi.

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CİNAYET OLAY YERİ İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından adamın düştüğü yeri incelemek için savcılık talimatıyla çilingirle açtırdıkları eve giren polis ekipleri, mutfak bölümünde yerde bir kadının kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde kadının yaklaşık 6 saat önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca kadının boğazında yaklaşık 20 adet kesi izi olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde geniş çaplı inceleme yapması sonrası Rebia Gül Arı‘nın cenazesi Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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ONLARCA GAYRİMENKULE SAHİPMİŞ

Öte yandan ağabeyi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle öldürülen kadının evli olduğu bilgisine ulaşıldı. Durumunun oldukça iyi olduğu öğrenilen ağabey Can C.’nin Kanada’da ve Türkiye’de onlarca gayrimenkule sahip olduğu öğrenildi.

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İHA

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cinayet İntihar Cihangir

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