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Çıkardığı gazı kavanozlara koyup satarak ünlenen Stephanie Matto, ölüm tehditleri aldığını itiraf etti

26.01.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stephanie Matto, hayranlarının gaz çıkarttığı videolarına ilgi göstermesi üzerine kısa sürede ilginç bir iş koluna giriş yapmıştı. Çıkarttığı gazı kavanozlarda saklayarak binlerce dolara satan Matto, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı emekli olmaya karar vermişti. Kariyerinin bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çektiğini ifade eden Matto, ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Çıkardığı gazı kavanozlara koyup satarak ünlenen Stephanie Matto, ölüm tehditleri aldığını itiraf etti

Çıkarttığı gazı kavanozlarda saklayarak satan ve binlerce dolar kazanan bir kadın, olağandışı girişiminin sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çektiğini ifade etti. Sosyal medyada popüler olarak 290 bin takipçiye ulaşan Matto, hayranlarından gelen isteklere yetişebilmek için beslenme düzenini değiştirdi ve daha çok gaz çıkartmaya çalıştı. Ancak bu değişiklik ona pahalıya mal oldu ve Matto hastaneye kaldırıldı. Doktorların sağlık konusundaki uyarılarını ciddiye aldığını ifade eden Matto, kariyerini sonlandırmaya karar verdi. I've Got News For You podcast'inde konuşan Matto, gaz çıkartma işi nedeniyle ölüm tehditleri aldığını söyledi.

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“ZİHİNSEL SAĞLIĞIMA ZARAR VERDİ”

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Çıkarttığı gaz kavanozlara koyarak satma fikri nedeniyle sert eleştiriler aldığını dile getiren Matto, durumun ölüm tehditlerine kadar ciddileştiğini söyledi. Hayranlarının istekleri üzerine bu işi oluşturmaya karar verdiğini belirten Matto, “Beni taciz eden çok sayıda sosyal medya hesabı vardı. Hepsini engellemeye çalıştım. Ancak sayıları her geçen gün arttı. Çok kötü yorumlar okudum. Ölmemi isteyen insanlar bile vardı. Bu durum zihinsel sağlığıma zarar verdi” dedi.

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Girişimci, en iyi ayında gaz kavanozları sayesinde 200 bin dolardan fazla gelir elde ettiğini açıkladı. Sağlık korkusundan sonra tam zamanlı olarak gaz kavanozu işinden emekli olan Matto, Sevgililer Günü’nden önce hayranları için bir sürpriz hazırladığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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