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Çıkarılabilir bataryaları özlediniz mi? Çünkü geri gelebilirler!

21.12.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem en yeni akıllı telefonların çoğu çıkarılabilir batarya ile geliyordu. Ancak artık çoğu akıllı telefonun bataryası çıkarılamıyor. Çıkarılabilir bataryaları özleyenler de yok değil. Avrupa Birliği ise son dönemde akıllı telefon endüstrisine yönelik önemli çalışmalarla adından söz ettiriyor. AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirdikten sonra bu duruma da el atacak gibi görünüyor.

Çıkarılabilir bataryaları özlediniz mi? Çünkü geri gelebilirler!

Avrupa Birliği akıllı telefon endüstrisini ilgilendiren birbiri ardına önemli çalışmalar yapıyor. AB, önce akıllı telefon üreticilerini cihazlarını Ocak 2024'ten itibaren üçüncü taraf uygulama mağazalarına açmaya zorlayacak, ardından 2024'ün sonundan itibaren taşınabilir elektronik ürünler için USB-C'yi zorunlu hale getirecek. Ancak GSMArena'nın haberine göre; yeni AB mevzuatı, kullanıcı tarafından değiştirilebilen bataryaları geri getirebilir.

AB'DEN BATARYA ADIMI

O habere göre; AB, bataryalar konusunda geçici bir anlaşmaya vardı. Haberdeki ifadelere göre ise bu geçici anlaşma, taşınabilir cihazların kullanıcı tarafından değiştirilebilir bataryalara sahip olmasını gerektirecek.

Söz konusu geçici anlaşma, taşınabilir pillerden, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet pilleri ve elektrikli araç (EV) pillerine kadar hemen hemen her boyuttaki pilleri kapsıyor.

PİLLERİN ÇIKARILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ DAHA KOLAY OLACAK

Bu anlaşmada "dijital pil pasaportu" ve "her pilin kapasite, performans, dayanıklılık, kimyasal bileşim ve "ayrı toplama" sembolü hakkında bilgi içeren etiketler ve QR kodları taşıma gerekliliği" gibi birçok detay yer alıyor ancak tek bir detay fazlasıyla dikkat çekiyor.

O detaya göre, mevzuatın yürürlüğe girmesinden üç buçuk yıl sonra, cihazlardaki portatif pillerin tüketicilerin kolaylıkla çıkarıp takabilecekleri şekilde tasarlanması gerekiyor.

GSMArena'nın haberine göre ise bu yasa - eğer geçerse - üreticilere, taşınabilir cihazlarını, kullanıcıların bataryalarını kolayca çıkarıp değiştirebilecekleri şekilde düzenlemeleri için 3 buçuk yıl verecek.

Bu da çıkarılabilir bataryaların geri dönebileceği şeklinde yorumlanıyor.

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Böylece telefonlar pil performansında kayıp yaşadığında kolayca pili değiştirilebilecek. Bu da bir telefonun daha uzun ömürlü olmasına zemin hazırlayacak. Piller ise daha güvenli ve çıkarılması daha kolay olacaklar.

Daha önce de söylediğimiz gibi, kullanıcılar tarafından değiştirilebilen bataryalar eskiden akıllı telefonlarda bir standarttı. Ancak günümüzde yok denecek kadar nadirler.

Avrupa Birliği'ne göre müzakereciler, pilleri daha sürdürülebilir, performanslı ve dayanıklı hale getirmek için daha güçlü gereksinimler üzerinde anlaştılar. Ancak bu konuda yapılacak düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz bilinmiyor.

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Avrupa Birliği batarya

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