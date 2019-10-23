Çikolata kisti kadınların yaşam kalitesini etkiliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bertan Akar, üreme çağındaki kadınların yüzde 10’unu etkileyen çikolata kistinin kadının yaşam kalitesini önemli derecede etkilediğini belirtti.

Endometriozis, yumurtalıklarda çikolata kistleri olarak bilinen, nedeni tam olarak belirlenemeyen üreme çağındaki kadınların yüzde 10’unu etkileyen ve sık karşılaşılan jinekolojik hastalıklardan biri olarak biliniyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bertan Akar, nadiren de menapoz sonrası görülen hastalık hakkında bilgiler verdi. Dr. Akar, "Endometriozis, yumurtalıklarda çikolata kistleri olarak bilinen nedeni tam olarak belirlenemeyen üreme çağındaki kadınların yüzde 10’unu etkileyen ve sık karşılaşılan jinekolojik hastalıklardan biridir. Nadiren de postmenapozal dönemde (menapoz sonrası) görülmektedir. Endometriozis, endometrium dokusunun (rahim içi duvar) uterin kavite dışına yerleştiği, inflamatuar (iltihap) süreçlere neden olan ilerleyici bir hastalıktır. En sık pelvik (kasık veya alt karın bölgesi) organlara ve peritona (karın zarı) yerleşerek, ağrı ve infertiliteye (kısırlık) neden olmaktadır. Ancak hastalık nadiren pelvisten uzak bölgelerde de (akciğer, beyin, kas dokusu, böbrek) görülebilmektedir" dedi.