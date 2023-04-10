Cilde iyi gelen vitaminler nelerdir, cildi hangi vitamin gençleştirir? Cildi güzelleştirmek için hangi vitaminler kullanılır?

Vücudun genel sağlığı için vitamin ve mineraller oldukça önemli bir rol oynar. Bunlar vücut sisteminin düzenli çalışmasını sağlarken aynı zamanda cildi de etkiler. Örneğin kişinin vitamin eksikliğinin olduğu ilk olarak cildinden anlaşılabilir. Bu noktada cilt sağlığı açısından da vücuttaki vitamin ve mineral oranlarına dikkat edilmelidir. Elbette her vitaminin iyi geldiği noktalar bulunur. Vitaminler genellikle beslenme yoluyla alınır ve vücuda fayda sağlar. Bu yüzden cildini güzelleştirmek isteyen kişiler beslenme düzenine de dikkat etmelidir. Düzensiz ve tek tip beslenme biçimi vücut için zararlı olduğundan, cilt yapısına da iyi gelmeyecektir. Vitamin eksikliği yaşanması durumunda ciltte çeşitli sorunlar oluşabilir.

Besinlerden alınan vitamin ve minerallerin yeterli olmadığı durumlar da söz konusu olabilir. Böyle durumlarda doktor tavsiyesi ile vitamin takviyeleri alınması önerilir. Aksi halde vücutta çeşitli sorunlarla birlikte cilt yapısında da istenmeyen durumlar yaşanabilir. Cilt sağlığı için kullanılabilecek pek çok vitamin türü bulunur. Bunlar cildin daha genç ve güzel görünmesi için aktif rol oynar.

Hangi vitamin cildi gençleştirir?

Vitaminler ve mineraller insan sağlığını oluşturan en önemli bileşenler arasında yer alır. Her vitaminin vücut sistemi üzerinde farklı bir görevi bulunur. Bu görevler vücudun çeşitli noktalarına göre değişir. Sağlıklı bir vücut sistemi için olmazsa olmazlardan olan vitaminlerin, cilt üzerinde de çok fazla faydası bulunur. Ancak bu vitaminlerin, profesyonel bir görüş ile vücudun ihtiyaç duyduğu noktalarda alınması gerekir. Pek çok vitamin takviyesi gıda yoluyla alınsa da yapılan araştırmalar kapsamında, vitaminlerin direkt olarak cilde uygulanmasının da faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. Peki cilt için hangi vitamin kapsülleri kullanılır? Cilt üzerinde fayda sağlayan vitaminler şu şekildedir:

A vitamini: Ciltteki doğal kolajen sayısını arttırır. Sertleşmiş cilt yapısını yumuşatır.

Ciltteki doğal kolajen sayısını arttırır. Sertleşmiş cilt yapısını yumuşatır. B vitamini: Hücre üretimini arttırarak, hücre yenilenmesini hızlandırır.

Hücre üretimini arttırarak, hücre yenilenmesini hızlandırır. C vitamini: Cilt üzerindeki hasarların onarımında önemli rol oynar.

Cilt üzerindeki hasarların onarımında önemli rol oynar. E vitamini: Cildin nem seviyesini korumasını sağlar. Cilt üzerindeki yanık, yara izlerinin tedavisine destek olur.

Araştırmalar sonucunda yukarıdaki vitaminlerin düzenli kullanımında cildin gençleşerek, güzelleştiği onaylanmıştır.

C vitamini serumu ciltte ne işe yarar?

Cildin sıkı görünmesi herkesin istediği bir durumdur. Yaşlanmaya bağlı olarak vücut dokusu zarar görmeye başlar ve sarkmalar oluşur. Vücut sisteminde yer alan kolajenler cildin korunmasında ve genç gözükmesinde önemli rol oynar. Vücutta yer alan bağ dokularının büyük bir kısmı kolajenlerden oluşur. Bunlar vücut yapısında bir ağ oluşturarak cilde güç sağlarken, esneme ve yaşlanma etkilerini durdurur. Vücuttaki kolajen azalmasına bağlı olarak keratin oranı da azalır. Bu da yaşlanma etkilerinin hızlanmasına yol açar.

C vitamininin cilt üzerindeki faydaları şu şekildedir:

Hücreyi yenilenmesine katkıda bulunur.

Ciltteki yaşlanma etkilerini yavaşlatır ve sıkılaştırır.

Siyah nokta oluşumuna engel olur ve cilde parlaklık sağlar.

Cildi güzelleştirmek için ne yemeli?

Herkes sağlıklı bir cilde sahip olmayı ister. Bu noktada cildin nemlendirilmesi, leke, akne ya da sivilcelerden kurtulmak için birçok kozmetik ürünü bulunur. Bu ürünlerin haricinde doğal besinlerle de cildi güzelleştirmek mümkündür. Elbette başta bol miktarda su tüketimi yer alır. Cildi iyi gelen besinler aşağıdaki gibidir:

Balık: İçerdiği omega 3 ve proteinler sayesinde düzenli tüketilmesi vücut için oldukça yararlıdır. Bunun yanı sıra balıktan alınan protein, kolajen yapımını destekleyerek, yaşlanma etkilerini azaltır. Hem vücut geneli hem de cilt sağlığı açısından mevsim balıklarının haftada 2-3 kez tüketilmesi önerilir.

İçerdiği omega 3 ve proteinler sayesinde düzenli tüketilmesi vücut için oldukça yararlıdır. Bunun yanı sıra balıktan alınan protein, kolajen yapımını destekleyerek, yaşlanma etkilerini azaltır. Hem vücut geneli hem de cilt sağlığı açısından mevsim balıklarının haftada 2-3 kez tüketilmesi önerilir. Domates: İçeriğindeki beta karoten sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlar. Bu sayede kırışıklık, güneş lekesi gibi güneşten kaynaklanan etkilerin oluşumuna engel olur.

İçeriğindeki beta karoten sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlar. Bu sayede kırışıklık, güneş lekesi gibi güneşten kaynaklanan etkilerin oluşumuna engel olur. Yumurta: Cilt için oldukça önemli olan biotin içeriğine sahiptir. Bu sayede cilt problemleri, saç dökülmeleri ve tırnakların zayıflamasına karşı koruyucu bir etki yaratır.

Cilt için oldukça önemli olan biotin içeriğine sahiptir. Bu sayede cilt problemleri, saç dökülmeleri ve tırnakların zayıflamasına karşı koruyucu bir etki yaratır. Brokoli: İçeriğinde cilt sağlığı için önemli olan A, C vitaminleri ve çinko bulunur. Aynı zamanda bulundurduğu lutein ile cildin nemsiz kalmasına ve kırışmasına karşı koruma sağlar.

İçeriğinde cilt sağlığı için önemli olan A, C vitaminleri ve çinko bulunur. Aynı zamanda bulundurduğu lutein ile cildin nemsiz kalmasına ve kırışmasına karşı koruma sağlar. Ay çekirdeği: E vitamini sayesinde UV ışınlarının neden olduğu zararı azaltmaya yardımcı olur. Bu sayede daha genç bir görünüm elde edilir. Ancak sivilce oluşumuna karşı 1 avuçtan fazla yenmesi önerilmiyor.

E vitamini sayesinde UV ışınlarının neden olduğu zararı azaltmaya yardımcı olur. Bu sayede daha genç bir görünüm elde edilir. Ancak sivilce oluşumuna karşı 1 avuçtan fazla yenmesi önerilmiyor. Kefir: Antioksidan bileşenler içermesi sebebiyle cildi strese karşı korur. Bu da hücrelerin daha geç yaşlanması anlamına gelir.

Cilt sağlığına fayda sağlayan bu besinlerle birlikte bol bol meyve tüketilmesi de önerilir.

Cilde iyi gelen meyveler nelerdir?

Cildi güzelleştirmek için ne yemeli sorusunun bir diğer cevabı elbette düzenli meyve tüketimidir. Cilde fayda sağladığı bilinen meyveler aşağıdaki gibidir:

Greyfurt

Portakal

Çilek

Kivi

Frenk üzümü

Kuşburnu

Kavun

Karpuz

Mandalina

Yaban mersini

Avokado

Çok güzel bir cilt için ne yapılmalı?

Çok güzel bir cilt ve pürüzsüz bir görünüm için dikkat edilmesi gerekenler:

Düzenli bir uyku: Hem vücut geneli hem de cilt sağlığı açısından günde 7-8 saat uyumak oldukça önemlidir. Bu sayede cildin dinlenmesine ve gerekli kolajenleri üretmesine izin verilir.

Hem vücut geneli hem de cilt sağlığı açısından günde 7-8 saat uyumak oldukça önemlidir. Bu sayede cildin dinlenmesine ve gerekli kolajenleri üretmesine izin verilir. Cilt masajı: Uykudan önce temiz bir cilde masaj yaparak nemlendirici sürülmeli.

Uykudan önce temiz bir cilde masaj yaparak nemlendirici sürülmeli. Güneşin zararlı etkilerinden korunma: Zararlı ışınlara karşı yaz-kış yüksek faktörlü güneş kremleri kullanılmalı.

Zararlı ışınlara karşı yaz-kış yüksek faktörlü güneş kremleri kullanılmalı. Sivilcelerle ve siyah noktalarla mücadele: Sivilce kurutucu formüller uygulayarak sivilcelerden kurtulmak yenilerinin çıkmasına da engel olur. Bununla birlikte siyah nokta bantları kullanmak cildi temiz göstermeye yardımcı olur.

Sivilce kurutucu formüller uygulayarak sivilcelerden kurtulmak yenilerinin çıkmasına da engel olur. Bununla birlikte siyah nokta bantları kullanmak cildi temiz göstermeye yardımcı olur. Bitter çikolata tüketimi: Sütlü çikolatanın aksine bitter çikolata antioksidanlar sayesinde cilde çok faydalıdır. Ancak tüketim miktarına dikkat edilmelidir.

Sütlü çikolatanın aksine bitter çikolata antioksidanlar sayesinde cilde çok faydalıdır. Ancak tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Düzenli egzersiz: Vücuda faydaları oldukça fazla olan sporun, cilt sağlığı açısından da yararlı olduğu bilinir.

Vücuda faydaları oldukça fazla olan sporun, cilt sağlığı açısından da yararlı olduğu bilinir. Bol miktarda su tüketimi: Vücuttaki su dengesini korumak cilt sağlığı için de oldukça önemlidir. Ek olarak sabahları aç karnına bir bardak ılık su hem metabolizmayı çalıştırır hem de cilt sağlığını destekler.

Vücuttaki su dengesini korumak cilt sağlığı için de oldukça önemlidir. Ek olarak sabahları aç karnına bir bardak ılık su hem metabolizmayı çalıştırır hem de cilt sağlığını destekler. Cilt maskesi uygulamak: Cildin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri doğrudan sağlar. Haftada en az bir kere maske yapılması önerilir.

Cildin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri doğrudan sağlar. Haftada en az bir kere maske yapılması önerilir. Bitki çayı tüketmek: Başta yeşil çay olmak üzere cilde faydalı olduğu bilinen bitki ve meyvelerin çayları tüketilmelidir.

Başta yeşil çay olmak üzere cilde faydalı olduğu bilinen bitki ve meyvelerin çayları tüketilmelidir. Makyajı azaltmak: Makyaj cilt üzerinde bir tabaka yaratarak, cildin nefes almasına engel olur. Bu yüzden özellikle fondöten gibi ürünleri azaltmak oldukça önemlidir.

Cildi gençleştiren yağlar nelerdir?

Cildi gençleştiren yağlar:

Avokado Yağı: Yaşlanma karşıtı ve nemini kaybetmiş ciltler için çok fazla önerilir. Vitamin açısından da zengin olan avokado yağı tüketilebilir bir yağdır.

Yaşlanma karşıtı ve nemini kaybetmiş ciltler için çok fazla önerilir. Vitamin açısından da zengin olan avokado yağı tüketilebilir bir yağdır. Biberiye Yağı: Zeytinyağı ile karıştırılarak kullanıldığında cildin temizlenmesine katkı sağlar.

Zeytinyağı ile karıştırılarak kullanıldığında cildin temizlenmesine katkı sağlar. Buğday Yağı: Ciltteki nem kaybından kaynaklanan kuruma ve çatlamalara karşı önlem alır. Aynı zamanda içeriğindeki E vitamini ciltteki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Ciltteki nem kaybından kaynaklanan kuruma ve çatlamalara karşı önlem alır. Aynı zamanda içeriğindeki E vitamini ciltteki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Jojoba Yağı: Kozmetik ürünlerinde sıklıkla kullanılan jojoba yağı, özellikle yağlı ciltlere karşı çok fazla kullanılır.

Kozmetik ürünlerinde sıklıkla kullanılan jojoba yağı, özellikle yağlı ciltlere karşı çok fazla kullanılır. Limon Kabuğu Yağı: Limonun içeriğindeki asit herkes tarafından bilinir. Bu asit cildin gerilmesine ve kırışıklık izlerinin giderilmesine yardımcı olur.

Limonun içeriğindeki asit herkes tarafından bilinir. Bu asit cildin gerilmesine ve kırışıklık izlerinin giderilmesine yardımcı olur. Susam Yağı: Ciltteki kuruluğa karşı doğal bir nemlendirici etkisi sağlar.

Ciltteki kuruluğa karşı doğal bir nemlendirici etkisi sağlar. Zeytinyağı: Hem tüketilmesi hem de cilde doğrudan uygulanması oldukça faydalıdır. Bu sayede cildi besler, nemlendirir ve hücre yenilenmesine katkıda bulunur.



