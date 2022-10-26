Cildiniz hiç olmadığı kadar parlak ve genç gözükecek! Bu doğal malzeme yaşlanmayı geciktiriyor

Cildinizin sağlıklı ve parlak görünmesi için doğal çözümler arıyorsanız TikTok üzerinden paylaşılan cilt bakım tüyolarına göz atabilirsiniz. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte birçok kadın sosyal medya hesaplarından cilt bakımı, saç bakımı gibi önerilerde bulunuyor. Influencer Emma Freece, cildine uyguladığı donmuş salatalığın etkilerini anlattı.

DONMUŞ SALATALIĞIN CİLDE FAYDALARI

Salatalık , B, C ve K gibi cilde iyi gelen vitaminlerle doludur. Bu vitaminler cildi aydınlatmaya, iltihapla savaşmaya ve hücre büyümesini teşvik etmeye yardımcı olur.

Yüzü serin bir şeyle dondurmak cildi tonlandırır, gözenekleri kapatır ve şişkinliği azaltır. Ek olarak, akne hastaları için cilde buz uygulamak ağrıyı, şişmeyi ve kızarıklığı giderebilir. Cleveland Clinic, yüzde buz veya buzlu maddelerin kullanılmasının derideki kan damarlarını daralttığını söylüyor. Bunun "gözeneklerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltabileceğini" iddia ediyor.

DONMUŞ SALATALIK BAKIMI NASIL UYGULANIYOR?

Bir salatalığın ucunu keserek dondurucuya koyun. Bu donan salatalığı sabahları iyice temizlediğiniz cildinize masaj yaparak uygulayın. Her masaj seansından sonra salatalığınızın ucunu kesmek çok önemlidir. Bu, sebzeyi taze tutar ve cildinizin bakterilerle temas etmemesini sağlar. Dondurulmuş sebzenin cildinizi tahriş ettiğini veya soğuğun cildinizi kırmızı ve ağrılı hale getirdiğini fark ederseniz, kullanmayı bırakın.

Cildinizin zaman içerisinde çok daha parlak, sağlıklı, sıkı ve gözenek görünümünün azalmış olduğunu göreceksiniz.

SOĞUK SALATALIĞI DENEYENLER YORUMLADI

"Bir hafta sonra gözeneklerim biraz daha küçük görünüyor ve soğuğun cildime verdiği gergin, taze hissi seviyorum."

"Genel olarak, tek başına bu hack'in cildinizi tamamen değiştirmeyeceğini söyleyebilirim. Ancak, zaten kapsamlı bir cilt bakım rejimine eklemek, muhtemelen cildinizdeki parlaklığı artıracaktır. "

"Bunu kişisel olarak rutinime ekleyeceğim, her gün değilse de özellikle kötü bir gece uykusundan şiş uyandığımda cildimi yatıştırmak için uygulayacağım."



