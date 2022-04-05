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Cildinize uygun yıkama jeli nasıl seçilir?

05.04.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt, gün içerisinde gözle görünen ve görünmeyen birçok zararlı etkene maruz kalmaktadır. Cildin kirliliği doğru bir şekilde temizlenmezse ciddi cilt sorunları oluşturmaktadır. Cildin doğru temizlenmesi ve sağlıklı görünmesi için herkesin kendi cildine uygun olan cilt temizleyicisini kullanması gerekmektedir.

Cildinize uygun yıkama jeli nasıl seçilir?

Cilt toz, kir, yağ, ter, makyaj gibi etkenlerle kirlenmektedir. Bu kirlilik gözle görülmese bile gözenekleri tıkayarak akneye, siyah noktaya ve çeşitli cilt sorunlarına neden olmaktadır. Cildin temizliğinde sadece su yeterli olmayabilir. Bu sebeple herkesin kendi cildine uyacak cilt yıkama jelini kullanması gerekmektedir. Cildinize uygun olmayan yıkama jelleri de kuruluk, yağlılık gibi sorunlara yol açmaktadır.

KURU CİLTLER

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Kuru cilde sahip olanlar ciltlerinin nemini kazanmak adına besleyici cildi kurutmayan jelleri tercih etmelidir. Yağ içeren temizleyiciler de kuru ciltler için uygun tercih olabilir.

YAĞLI VE KARMA CİLTLER

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Yağlı ve karma ciltler cildin kirliliğini en çok gösteren cilt tipleridir. Cilt sorunlarına diğer ciltlere göre daha meyillidirler. Bu sebeple yağlı ve karma ciltler cilt temizliklerini asla atlamamalıdırlar. Bu cilt tipinin sebum üretimi çok fazla olduğundan aldığınız ürünün sebum kalıntılarını da temizleyeceğinden emin olmalısınız. Sebum, cildi koruyan, cildin pH seviyesini dengede tutan bir yağdır fakat ideal oranda kalmadığında, yani fazla salgılandığında ciltte yağlanma, sivilcelenme meydana gelir. Sebum fazlalığı yağlı ciltlerin en büyük sorunudur. Bu sebeple yüz temizleme jeli alırken bu işlevine dikkat etmeniz gerekir.

HASSAS CİLTLER

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Hassas cilde sahip olanlar çoğu üründen olumsuz etkilenmektedir. Bu sebeple yüz temizleme jeli yerine cilt köpüğü veya sütü kullanabilirler. Cilt köpüğü veya sütü cildi temizlerken tahriş etmez.


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cilt bakımı
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