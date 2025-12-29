Cildinizi 3 adımda güzelleştirmenin yöntemleri!

Dermatoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Hatice Duman, cilt yenileme ve onarımı hakkında bilgi verdi. Duman, yaz boyunca güneşe maruz kalan ciltte kolajen kaybı, renk düzensizlikleri ve mat bir görünümün sık görüldüğünü ifade ederek, "Kış öncesinde yapılan doğru uygulamalarla cildin yenilenmesi desteklenebilir" dedi.

MİKRO İĞNELİ RADYOFREKANS İLE CİLT YENİLENMESİ

Altın iğne uygulamasının cildin alt katmanlarına kontrollü radyofrekans enerjisi verdiğini anlatan Uzm. Dr. Duman, bu yöntemin kolajen ve elastin üretimini uyardığını belirtti.

Duman, "Yazın genişleyen gözenekler, ince kırışıklıklar ve elastikiyet kaybı üzerinde etkili olan Altın iğne, kış öncesi cildi daha sıkı ve dayanıklı hale getirir" ifadelerini kullandı.

LAZER İLE TON EŞİTLEME VE KOLAJEN DESTEĞİ

Lazer sistemlerinin güneş kaynaklı lekeleri azaltmaya ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olduğunu kaydeden Duman, "Doğru protokolle uygulandığında lazer, kolajen üretimini destekleyerek daha pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt görünümü sağlar" dedi. Lazer uygulamalarının cildi kışın soğuk ve kuru havasına karşı da güçlendirdiğini vurguladı.

MEZOTERAPİ İLE DERİN NEM VE BESLENME

Soğuk havalarda cildin nem ve vitamin ihtiyacının arttığını belirten Uzm. Dr. Duman, mezoterapinin hyaluronik asit, vitamin ve aminoasit içerikleriyle cildi derinlemesine beslediğini ifade ederek, "Mezoterapi hyaluronik asit, vitamin ve aminoasit içerikleriyle cildi derinlemesine besleyerek kuruluk, donukluk ve ince çizgilerin önlenmesine yardımcı olur" diye konuştu. Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır