Cildinizi gençleştirip canlandırmak için yeşil çay maskesini denemeye ne dersiniz?

Hemen hemen her evde mevcut basit malzemelerle hazırlanan yeşil çay maskesinin faydaları saymakla bitmeyecek türden! Doğru bir teknikle, düzenli bir şekilde uygulandığında gözenek sıkılaştırmadan cilt lekelenmelerini gidermeye kadar pek çok faydaya sahip bu maske ile ilgili merak ettikleriniz sizlerle...

YEŞİL ÇAY MASKESİ NASIL YAPILIR?

Kolayca ulaşabileceğiniz sallama yeşil çay, limon suyu ve bal ile yeşil çay maskesi hazırlamanız mümkün! Bunun için yapmanız gereken ilk şey kullandığınız 2 adet sallama yeşil çay poşetini atmayıp maske için hijyenik bir ortamda bekletmek diyebiliriz. İşte karşınızda gençleştirici yeşil çay maskesi tarifi!

Kullanılmış yeşil çay poşetlerinin içerisinde yer alan posayı küçük bir kasenin içerisine aktarın.

Üzerine birkaç damla limon suyu sıkın. Ardından 1 tatlı kaşığı bal ekleyip tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Ilık suyla yıkadığınız yüzünüzü kurulayıp hazırladığınız karışımı dairesel hareketlerle cildinize uygulayın.

Yaklaşık 5 dakika beklettikten sonra yüzünüzü maskeden arındırın.

Yeşil çay maskesinden aldığınız verimi artırmak isterseniz bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

YEŞİL ÇAY MASKESİNİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Haftada 1 ya da 2 kez uygulandığında gözle görülür bir şekilde fayda sağlayan yeşil çay maskesinin yüzünüze etkilerine daha yakından bakmak ister misiniz?

Ergenlik döneminde baş etmekte zorlanılan sivilcelerin doğal yoldan geçmesini sağlar.

Cildin hızlı bir şekilde toparlanmasına, bu sayede sıkılaşmasına yardımcı olur.

Siyah nokta ve sivilce gibi problemlerin, renk değişimlerinin giderilmesinde etki gösterir.

Cildi doğal bir şekilde besler.

Çeşitli sebeplerle oluşan gözenek tıkanıklıklarının doğal yollarla açılmasında ve gözenek problemlerinin iyileşmesinde büyük bir rol oynar.

Ciltte biriken ölü hücrelerin temizlenmesini ve cildin daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar.

Cilt için gerekli olan, aknelerle savaşan folik asiti doğal yollardan almanıza yardımcı olur.



