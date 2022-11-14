Cildinizin kuru sonbahar rüzgârlarına dayanmasını sağlayacak cilt bakım ürünleri

Yaz güneşi kadar soğuk rüzgârlar da cildimizde olumsuz etkiler yaratabilir. Hava koşullarına doğrudan maruz kalan cildimizi yeteri kadar korumazsak kuruma ve çatlama gibi problemlerle karşılaşabiliriz. Neyse ki her derdin bir çözümü var! Siz de sonbaharın kuru rüzgârlarına karşı önleminizi almak istiyorsanız derlediğimiz cilt bakım ürünlerini inceleyebilirsiniz.

1. 24 saat süren etki: Sebamed Nemlendirici Günlük Bakım Kremi

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Cildin nem dengesini korurken pH değerini alt üst etmek istemeyenler, sizi Sebamed Nemlendirici Günlük Bakım Kremi ile tanıştıralım. Krem, pH 5.5 değeri ve E vitamini içeriği ile cildin doğal yapısına uyum sağlar ve koruyucu tabakasını destekler. Kolay emilen yapısıyla ciltte yağlı bir his bırakmaz. Rüzgârlar etkisini daha fazla hissettirmeden çantanıza bir kutu atmanızda fayda var!

2. Argan yağını bir de cildinizde deneyin: Cemile'nin Sabunları Argan Yağlı Krem

Tercihini doğal ürünlerden yana kullananları buraya alalım. Soğuk sıkım yağlarla formüle edilen Cemile'nin Sabunları Argan Yağlı Krem tam size göre! Cilt bariyerini güçlendiren kakao, ölmez çiçek, biberiye ve argan yağlarını içeren krem tamamen doğal. "Fas'ın sıvı altını" olarak tanımlanan argan yağının saç dışında ciltte yarattığı mucizeleri de görmek isterseniz argan yağlı kremi hemen denemenizi tavsiye ederiz.

3. Cildinizde detoks etkisi: Avene Hydrance Aqua Cream Gel

Sırada cildinizi etkili şekilde koruyacak bir ürün var: Avene Hydrance Aqua Cream Gel. Jel formundaki yapısıyla ürünün ne kadar kolay sürülebileceğini hemen anlamışsınızdır. İçeriğindeki termal suyla cildi rahatlatan ve antioksidanlarla detoks etkisi yaratan jel krem tüm cilt tipleri için uygun. Üstelik ürünü gece ve göz çevresi bakım kremi olarak da kullanabilirsiniz. Yoğun nemlendirme etkisi arayanlar bu kremi kaçırmasın, deriz.

4. Etkili bir çözüm: Origins Make A Difference Plus+Nemlendici Krem

Erika gülü, liçi meyvesi ve karpuz içeriğiyle cildin doğal nem dengesini koruyan Origins Make A Difference Plus+Nemlendici Krem, "Kuru ciltleri hayata döndürüyor." desek yeri. Kremin içeriğinde paraben, ftalat, sodyum lauril sülfat, propilen glikol, parafin, formaldehit gibi cilde zarar veren kimyasallar yok. Vegan içerikli kremin üstün nemlendirme etkisini çok seveceğinize eminiz!

5. Rüzgâra karşı kat kat koruma: Kiehl's Ultra Facial Cream

Cilt bakımına önem verenler, Kiehl's Ultra Facial Cream'i mutlaka duymuştur. Kiehl's markasının en ikonik ürünlerinden biri olan krem, cildin her bölgesinde ekstra yoğun nemlendirme etkisi sağlar. Krem, hafif ve kolayca sürülüp emilen yapısı ile en sevilen ürünler arasında. Hassas dâhil bütün ciltlerde rahatlıkla kullanılabilir. Etkisi gün boyunca devam eden krem, "Rüzgârlar beni gezmekten alıkoyamaz." diyenler için ideal.

6. Dudaklara özel bakım: Burt's Bees 2'li Lip Balm Set

Cildi nemlendirmek ayrı, dudakları korumak ayrı önemli. Burt's Bees 2'li Lip Balm Set de dudaklarınızı korumak için tercih edebileceğiniz ürünler arasında. Nemlendiricilerden biri balmumlu, diğeri vanilyalı. O gün modunuza hangisi uygunsa onu kullanabilirsiniz. Balmumu içerikli nemlendirici, dudaklarınızı rüzgârdan korumanın yanında besler. Vanilyalı olan ise mis gibi kokmasının yanında formülündeki shea yağı ile rüzgârın etkilerini yok eder. Her iki balmın da E vitamini içerdiğini ekleyelim.

7. Dört mevsim doğru tercih: Vichy Aqualia Thermal Rich Nemlendirici

Vichy Aqualia Thermal Rich Nemlendirici; sadece nemlendirme özelliği ile değil, kuruluk nedeniyle ortaya çıkan çizgi görünümünü azaltmasıyla da fark yaratıyor. Cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlıyor. Üstelik hafif ve kremsi dokusuyla çok hızlı şekilde emiliyor. Hassas ciltler için de uygun olan ürünü deneyerek cildinizin nem dengesini sağlayabilirsiniz.

8. Dokunulası yumuşacık eller için: Hemp Koruyucu El Kremi

Neredeyse bir efsaneye dönen Hemp Koruyucu El Kremi ellerinizi yumuşacık yapmaya aday. Çok kuru eller için üretilen krem; hava şartları ne olursa olsun, ellerinizin doğal nem dengesini korur. Kenevir tohumu yağı içeren el kreminin en sevilen özelliklerinden biri %100 vejetaryen olması. Cildinize esneklik kazandıran el kremini deneyerek kış aylarını daha konforlu şekilde geçirebilirsiniz.

9. Doğal içeriğiyle: Organique Shea Butter Body Balm

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Doğal içerikli ürünleri tercih edenler için bir diğer önerimiz de Organique Shea Butter Body Balm. Ürün; shea yağının yanı sıra soya fasulyesi, avokado ve üzüm çekirdeği gibi çok değerli yağları ve balmumu içerir. Kuruluğun sebep olduğu gerginliği giderir ve cildin nem dengesini sağlar. Hayvanlar üzerinde test edilmediği gibi vazelin, paraben, ALS, SLES, SLS, parafin yağları, formaldehit ve silikon içermez.

10. Çok kuru ciltlerin de çözümü var: Simya Evi Moist & Calm Çok Kuru Ciltler İçin Cilt Bakım Losyonu

Şimdi de Simya Evi'nin Moist & Calm Çok Kuru Ciltler İçin Cilt Bakım Losyonu'na bir göz atalım. Ürünün içeriğindeki onarıcı zengin yağlar, mikroalgler, niacinamideler ve yosunlar; cildinizi sadece rüzgârdan korumakla kalmaz, cildin yapısını da güçlendirir. Losyonun kullanımı çok kolay. Sabah ve akşam temiz cildinize hafifçe masaj yaparak uygulamanız yeterli. Bakım losyonunu düzenli kullandığınızda ürünün mucizevi etkisine inanamayacaksınız!