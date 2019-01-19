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Çıldır'da yoğun sis güzel görüntü oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 10:42 | Son Güncelleme

Çıldır'da yoğun sis güzel görüntü oluşturdu

Ardahan'da, dağların eteklerinde yer alan Çıldır ilçe merkezi ve Çıldır Ovası'nda oluşan yoğun sis, güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havanın ardından, sabah saatlerinde il merkezi ve Çıldır ilçesinde sis etkili olmaya başladı.

İlçe merkezi ve Çıldır Ovası üzerinde oluşun yoğun sis adeta görsel şölen sundu.

Vatandaşlardan Ethem Özcan, Çıldır'da kışın genellikle sis oluştuğunu belirterek, bugün sisin bambaşka güzellik sunduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Çıldır sis

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