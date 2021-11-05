HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çilem Doğan'dan canlı yayında hapis cezası açıklaması: Kızımı bütün kadınlara emanet ettim

Çilem Doğan'dan canlı yayında hapis cezası açıklaması: Kızımı bütün kadınlara emanet ettim

05.11.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden hapse girecek Çilem Doğan canlı yayında yaptığı açıklamada, “Hapis kararından sonra kızımı bütün kadınlara emanet ettim. Bu hapis kararı benim değil, bana değil. Bütün kadınları hapsettiler, 8 yaşındaki bir çocuğu hapsettiler” dedi.

Adana'da, kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan’a (30) yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası 5 yıl sonra Yargıtay tarafından onandı.

Doğan, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanarak kararın ardından ilk kez konuştu.

“HAPİS KARARINDAN SONRA KIZIMI BÜTÜN KADINLARA EMANET ETTİM"

Doğan onanan hapis kararıyla ilgili “Dün verilen karar beni etkilemedi açıkçası, hala nefes alıyorum ve bu nefes sayesinde milyonlarca kadına nefes verdiğimi düşünüyorum.” Dedi. Evliliğinde iki buçuk yıl şiddet gördüğünü anlatan Doğan “Düzelsin diye çok mücadele ettim. Sürekli şiddete maruz kalmak feci bir şey.” Dedi. Kızına babasının nasıl öldüğünü terapist eşliğinde anlattığında onu hiç yargılamadığını ve anladığını belirterek “İyi ki sen nefes alıyorsun deyip ağlayarak göğsüme yaslandı” dedi.

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek: 8 yaşındaki bir kız çocuğunu mahkum ettiler15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek: 8 yaşındaki bir kız çocuğunu mahkum ettiler

“KIZIM SABAHA KADAR 'KARNIM AĞRIYOR' DEDİ AMA KALBİNİN ACIDIĞINI BİLİYORUM"

5 yıl sonra gelen hapis kararı sonrasında çocuğunu tavrının aynı olduğunu anlatan Doğan “Sabaha kadar uyuyamadım. Dün geceyi biraz zor geçirdik. Çocuk ‘karnım ağrıyor’ sabaha kadar dedi ama ben onun kalbinin acıdığını biliyorum” dedi.

Doğan “Bu hapis kararı benim değil, bana değil. Bütün kadınları hapsettiler, 8 yaşındaki bir çocuğu hapsettiler” diyerek tepkisini dile getirdi. 8 yaşındaki kızının Aralık ayında doğum günü olduğunu ama kararın ardından hayallerinin yarım kaldığını anlattı. Kızını tüm kadınlara emanet ettiğini belirten Doğan “Biliyorum ki yalnız bırakamayacaksınız benim kızımı. Asla yalnız değilim, değilsiniz. Ben kızım için, kendi canımı kurtarmak için yaptım. Birlikte mücadele ettiğim bütün kadınlara kızımı emanet ettim dün” ifadesini kullandı. Ardından da hapis kararını ceza kuruluna taşıyıp düzeltme talep edeceklerini belirterek “Benim hala umudum var” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
PARTNER"Çocukken çok çirkindim""Çocukken çok çirkindim"
Cinayet davasında ortalık karıştı! Çok sayıda ekip sevk edildiCinayet davasında ortalık karıştı! Çok sayıda ekip sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilal Erdoğan: Yakın zamanda, 6 ay, 1 yıl sürmeden...

Bilal Erdoğan: Yakın zamanda, 6 ay, 1 yıl sürmeden...

Ara tatilde öğretmenler izinli mi?

Ara tatilde öğretmenler izinli mi?

Kış lastiği için bir ayınız var! Cezası 835 TL

Kış lastiği için bir ayınız var! Cezası 835 TL

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Evde ısı yalıtımı için kullanabilecekleriniz

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Sonradan fark etti, özür diledi

Sonradan fark etti, özür diledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.