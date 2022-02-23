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Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman?

23.02.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto, şans oyunları sevenleri tarafından oynanan oyunlardan biridir. Çılgın Sayısal Loto büyük ödülü herkesin hayalini süslüyor. Şans oyunları sevenler bu akşam oynanacak Çılgın Sayısal Loto oyununun sonucunu büyük bir merakla bekliyor. Çılgın Sayısal Loto'nun ne zaman, saat kaçta oynanacağını araştıranlar için işte detaylar!

Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman?

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 23 Şubat 2022 Çarşamba günü, yani bu akşam gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini için geri sayım başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına dair merak edilenleri haberimizde işledik...

23 ŞUBAT ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 23 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Pazartesi günü yapılmıştı.

23 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz:

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALALRI

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

SAYISAL LOTODA JOKER NE İŞE YARIYOR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir şans oyunudur. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara yani joker çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

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sayısal loto Milli Piyango
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