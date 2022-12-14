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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

14.12.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu akşam yapılacak olan çekilişin sonuçları oldukça merak ediliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak, sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Bu akşam haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapılıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da Milli Piyango İdaresi'nin sitesinden yapılacak. Çekilişi canlı olarak aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Çekiliş sonrasında vereceğimiz linkten de Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle

Çılgın Sayısal Loto pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç gün yapılıyor. Bu akşamki Sayısal Loto sonuçlarında yüzler gülecek mi merak konusu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 14 ARALIK SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İŞTE KAZANAN NUMARALAR;
13-27-29-34-58-82-38-13

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

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Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturulur. Kolonlarda en az 2, en fazla ise 6 adet rakam bilinmesi durumunda farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

Kuponunuzu isterseniz Çılgın Sayısal Loto bayilerinden isterseniz de Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden online olarak doldurabilirsiniz.

Saat 21.30'da yapılacak çekilişin sonuçlarına eş zamanlı olarak haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz.

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