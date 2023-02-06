Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti? 6 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şans oyunları ülkemizde yoğun bir ilgi görüyor. Bu çekilişlerden en popüler olanı da bu akşam gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti? İşte çekilişe dair ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto bu akşam saat 21.30'da çekilecek. Çekiliş noter huzurunda ve canlı gerçekleşecek. Milyonlarca vatandaşın beklediği Sayısal Loto çekilişi Youtube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

4 Şubat Cumartesi yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve ikramiye devretmişti. Bu akşamki çekiliş sonrasında 6 bilen çıkacak mı merakla bekleniyor.

Çılgın Sayısal Loto devreden ikramiye tutarı 105.737.900,28 ₺ oldu.

Bu akşam büyük ödül sahibini bulacak mı çekiliş sonuna belli olacak.

